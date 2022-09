La selección chilena tiene su primer ensayo de esta jornada FIFA del mes de septiembre este viernes frente a Marruecos, en la que será una de las primeras oportunidades que tendrá Eduardo Berizzo de ir afianzando su idea con el equipo completo y para este compromiso ya tiene preparado su plan.

Todo parece indicar que el entrenador argentino formará con un 3-5-2 con los siguientes nombres frente a los africanos: Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta; Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Es por eso que Cristián Basaure, panelista de Redgol en La Clave, analizó tácticamente esta alineación. "Sabemos que esto es versátil y cambia en relación al momento del juego pero ya es una declaración. A mí me parece lógica, me gusta, me gustan los nombres que hay. Sin duda que los que no están todavía tienen muchas chances. No creo que sea una nómina definitiva ni una nómina que excluye a futbolistas como Mauricio Isla, por decir un nombre", apuntó.

El exfutbolista explica el llamado de algunos jugadores. "Entendiendo que hoy Isla es, y es hace mucho tiempo, indiscutido. Seguramente ve que el crédito se va acabando, que la Generación Dorada también está en sus últimos años, en algunos casos con más años por delante en otros en su final de sus carreras y tiene que buscar alternativas".

También adelantó qué alternativas pueden mostrarse durante el compromiso. "La posición de Alexis Sánchez me parece que, por momento, va a ser el acompañante de Ben que creo va a ser eso lo que le dará a Chile un poquito más de volumen más los dos de afuera. Si al final ser defensivo u ofensivo va a depender de la zona que se posicionen. Pero en definitiva me gusta el 11 en cuanto a nombres y a disposición táctica. Yo creo que por una práctica no hay que preocuparse, creo hay que darle tiempo, está iniciando un nuevo proceso", sentenció.

"Cuando hablamos de una idea es frecuencia de comportamientos. Ahí uno dice es que el equipo entrega una idea, cuando la tiene y no la tiene. Hay que tener calma porque el fútbol es líquido. ¿Mehssatou y Suazo, cuando tengan el balón, van a darle amplitud al equipo? Sin duda, se la tienen que dar. ¿Cuántas veces? No sé, pero prefiero calidad más que cantidad en ese sentido. Pero sí tienen que estar abiertos como línea de pase. Allí generan espacios por dentro con el triángulo de Pulgar centralizado y dos volantes interiores que deben llegar, que son Marcelino y Vidal. Todo esto es teoría, es lo que uno cree", afirmó.

Basaure espera una buena imagen pero es cauteloso. "Después hay un rival al frente, por momentos se va a tener que defender. No hay que pensar que va a ser el Chile de Bielsa. A mí me gusta desde la disposición, desde los jugadores, desde los recursos que tiene. Jugadores veloces por fuera, en la mitad de la cancha mucha técnica. No creo que haya que desesperarse antes del partido porque hay que darle tiempo", puntualizó.