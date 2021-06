Ex goleador paraguayo demuele a su selección en la previa al partido con la Roja: "No tiene nada"

Un emotivo día vivió la selección chilena este miércoles, porque en la previa al partido con Paraguay por la Copa América se dio a conocer la reconciliación entre los referentes Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Con ese ambiente un clasificado Chile buscará sumar tres puntos vitales, que lo alejen de un potencial cruce con Brasil en los cuartos de final del torneo continental.

Su rival, los paraguayos, reciben duras críticas por su accionar en el campeonato, y el ex delantero guaraní Hugo Brizuela conversó con RedGol acerca del choque de este jueves en Brasilia.

"Paraguay no tiene nada, acá estamos todos enojados, no tiene fundamentos futbolísticos nuestro equipo", dijo de entrada el ex Universidad Católica.

"La verdad es que a todos no está haciendo enojar, no tiene un esquema de juego, no hay una forma de trabajar, entonces estamos todos preocupados por nuestra selección porque no ha mostrado nada", agregó.

Brizuela jugando por Paraguay - Getty

Según el punto de vista del ex atacante con pasado en Audax Italiano, Eduardo Berizzo hizo que su seleccionado perdiera su tradicional forma de encarar los partidos.

"Antes teníamos un padrón de juego, sabíamos a los que jugábamos, teníamos que defender y luego en una pelota parada o en un córner teníamos que hacer los goles, siempre era nuestra característica, defender bien y luego en un tiro libre o de esquina intentar marcar, pero ahora no se muestra nada, perdimos la brújula", explicó.

Por último, Brizuela expresa que "para mí Chile tiene más ventaja para el partido de mañana".