Ex candidato argentino a la banca de la Roja: "Chile se terminó llevando un premio exagerado"

El Grupo A de la Copa América arrancó este lunes, con el empate entre Argentina y Chile en Río de Janeiro, encuentro que dejó mejores sensaciones en la Roja que en el conjunto transandino.

En el vecino país no quedaron conformes con el resultado, situación que se grafica en el comentario del entrenador Antonio Mohamed, el mismo que sonó en la Roja antes de la llegada de Martín Lasarte, quien tiene una columna de opinión en Olé.

El Turco indicó que el cuadro nacional con poco le hizo daño a Argentina, que una vez más se creó muchas ocasiones, pero no las pudo concretar.

“Fue un partido en donde Argentina tuvo cuatro situaciones de gol claras para ganar el partido. Chile sin hacer mucho se generó un mano a mano, la jugada del penal y se termina llevando un premio exagerado”, indicó el estratega en su análisis.

Messi marcó para Argentina - AgenciaUno

“Respecto de Messi creo que Argentina siempre va a depender de él porque es el mejor del mundo, pero no en el sentido de la Messidependencia, sino que cuando él aparece es determinante”, agregó.

Por último, el ex volante sostuvo que ”si Argentina toma este 1-1 como un aprendizaje total, el balance es positivo. Ahora, si no aprendemos, el balance va a ser negativo porque el rival nos pateó dos veces, nosotros ocho y no lo pudimos ganar”.