Claudio Bravo llama a la calma ante opción de recibir a Argentina en Calama: "No es algo que estemos mirando en este momento"

La selección chilena vivió un duro revés esta noche en el estadio San Carlos de Apoquindo y otra vez las cosas se complicaron en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja no pudo frente a Ecuador y terminó cayendo por 0-2, saliendo de la zona de clasificación.

El cuadro nacional dirigido por Martín Lasarte tuvo una noche ingrata en la precordillera, sufriendo un gol temprano, con Arturo Vidal expulsado y con lesiones de Alexis Sánchez y Eugenio Mena. El panorama no es el mejor, pero todavía quedan cuatro finales por delantes. La primera de ellas será ante Argentina en enero, un duelo clave para recuperar terreno.

La Albiceleste empató con Brasil y, gracias a la derrota de nuestro país, aseguró su pasaje al Mundial. Pero ante la Roja buscarán mantener su buena racha. Tras el partido, Claudio Bravo analizó lo ocurrido y no escondió su pena.

"Nos convierten dos goles pero la sensación fue de creer, de no bajar los brazos. Esa es la manera que te acerca al éxito, la forma en que nosotros hemos podido conseguir algo con Chile y lo vamos a seguir intentando", señaló el arquero y capitán de Chile.

Para Bravo, la lucha rumbo a Qatar se complicó, pero es optimista. "Se nos puso muy cuesta arriba. A este nivel con un hombre menos cuesta mucho competir, pero me siento orgulloso de lo que vi, mis compañeros pelearon hasta el final. Hubo jugadores que terminaron muy maltrechos por el esfuerzos, pero nos vamos con la frente en alto. Peleamos hasta el final".

"Se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero este partido está llleno de detalles. Pero más que vez los detalles ahora hay que estar con la cabeza un poco más fría, darle vuelta de otra manera a lo que vivimos hoy. Nos quedamos con la sensación de competir hasta el final, no bajamos los brazos con un hombre menos ni con la serie de cosas extrañas que nos pasaron, las lesiones, cosas raras que no suelen pasar ni siquiera en 90 minutos", agregó el capitán.

No piensa en Calama, por ahora.

Chile ya prepara una estrategia para enfrentar a Argentina en enero próximo. La ANFP tiene en sus planes llevar el choque a Calama para complicar a la Albiceleste con la altura, algo con lo que no lo pasan nada de bien.

Ante esta opción, muchos lo ven con buenos ojos. Pero para Claudio Bravo "no es algo estemos mirando en este momento. Estamos masticando lo sucedido hoy, el no haber sumado de local, que era el objetivo principal. No se nos dio el partido que necesitábamos y buscábamos".

El arquero lamentó el no poder estirar la racha de triunfos. "Nos queríamos reencontrar con las buenas sensaciones de los partidos anteriores. Hicimos un buen partido en Paraguay y queríamos cerrar con una victoria en Santiago, con nuestra gente. Pero ya tocará analizar, volver y seguir con la misma intención que nos acerca un poco más al éxito".

Finalmente destacó el respaldo de los hinchas. "En el estadio sentimos el apoyo todo el encuentro, hasta el final se quedaron a arroparnos. Por ellos intentamos dejar todo en la cancha, pero más que decir algo hay que agradecer. Los que llevamos tiempo y los que vienen apareciendo somos agradecidos del apoyo, nos esperan en el hotel, en Pinto Durán, cuando entramos a la cancha e igual cuando salimos. No se vive así en todas partes del mundo y sólo agradecer".

Chile se quedó en el sexto lugar de la tabla de posiciones y todavía tiene opciones para escalar más arriba. Dependerá de ello lo que hagan ante Argentina, donde será vital sumar.

