Bichi Borghi se baja de la Breretoneta tras la eliminación de La Roja ante Brasil: "En Chile hay mejores jugadores que Ben Brereton"

La selección chilena se despidió de la Copa América tras caer por la cuenta mínima ante Brasil, y tras la eliminación comenzaron los análisis y críticas, instancia donde Claudio Borghi trasnparentó su postura en torno a Ben Brereton, bajándolo de la nube y asegurando que no es la lumbrera que muchos pensaban.

Sin duda el crack del Blackburn Rovers fue una de las revelaciones de La Roja en el certamen de países, y aunque le marcó un gol a Bolivia y generó constante peligro durante la fase de grupos, el anglochileno no convenció a todos con su talento.

En medio del programa TST de TNT Sports, Manuel de Tezanos y Claudio Borghi se enfrascaron en un jugoso diálogo relativo a Big Ben. "Hicimos un gol a Bolivia, uno a Argentina, uno a Uruguay. Tres. Estuvo en el 66% de los goles Brereton. Yo creo que está aprobado", dijo MDT.

"Con qué poquito te conformas. No tengo nada contra el pibe, ojalá la rompa, pero estamos hablando de jugadores extraordinarios y Brereton en tres partidos ‘cumplió el objetivo de todo el mundo’. Me parece que no", replicó el Bichi.

De Tezanos continuó con su defensa agregando que Brereton "tiene 22 años, juega en un torneo competitivo, se puso la camiseta de Chile y rindió, pegó un tiro en el palo hoy. Es un jugador formado en el Manchester United, juega en el Blackburn Rovers, ha jugado FA Cup. Es titular en un equipo de alta competencia".

Resumen completo de Brasil 1 - 0 Chile (Gentileza DirectTV Sports)



Borghi ironizó: "no, un fenómeno entonces. Cerremos las cortinas en Chile y no juguemos más fútbol entonces. Tenemos que producir mejores jugadores que él. ¡Muchos más! Puede jugar donde quiera, pero creo que en Chile hay mejores jugadores que Brereton. Me parece".

Claudio Borghi no quedó encandilado con las condiciones de Big Ben.

"¿Qué tiene que ver dónde juega (Brereton)? Si fuese extranjero, ¿lo hubiesen contratado en la liga inglesa? Si jugara en Venezuela, ¿lo contratan en Inglaterra? Si nació en Inglaterra dónde quieren que juegue por las selecciones jóvenes", agregó el Bichi.

Claudio Borghi dejó en claro que la Breretonmanía no es de su gusto, complementando su airado análisis añadiendo que "en Chile te vas del país y pasas a ser bueno, estás acá y no te pesca ningún huevón. Te venden y dicen ‘éste tiene que estar en la selección".

"Para mí Válber Huerta es más que Sebastián Vegas. No quiero sacar a nadie, quiero sumar para que no esté siempre los mismos. En Everton hay un marcador de punta con velocidad internacional, Álex Ibacache. Nos falta el 9, no tenemos, tendríamos que ir a Chupete (Suazo)", cerró el ex DT albo y de la selección chilena.