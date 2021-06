Claudio Borghi se lanza a la piscina pese al partidazo de Brereton contra Bolivia: “Yo creo que Meneses jugó mejor que Ben"

La selección chilena derrotó por 1-0 a Bolivia en el marco de la segunda fecha de la Copa América de Brasil 2021 y comparte la punta del Grupo A con Argentina. El solitario y emotivo gol de la Roja fue obra del inglés nacionalizado por sangre materna, Ben Brereton.

Durante y tras el duelo, los hinchas nacionales se rindieron a los pies de Brereton iniciando un romance que ya tenía luces tras los minutos jugados por el inglés frente a Argentina.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi compartió una tesis que hasta ahora nadie se había atrevido a pronunciar: “yo creo que (Jean) Meneses, para mí, jugó mejor que Ben (Brereton)”, dijo el Bichi.

Tras las palabras de Borghi, Juvenal Olmos tomó la palabra y manifestó que “cuando vuelva Alexis Sánchez no puede entrar por uno de los mediocampistas de los costados, esos le hacen la pega. No sé a quién va a sacar, pero no pueden ser los de los costados”.

Por su parte, Marcelo Díaz sentenció que “cuando regrese Alexis los apuntados a salir son Meneses o Brereton. No vas a sacar a Vidal, ni a Vargas porque está jugando bien. Más atrás Aránguiz o Pulgar menos. Es Meneses o Ben”.

El próximo desafío de la selección chilena será este lunes 21 de junio contra Uruguay desde las 17:00 horas. Un triunfo pone a la Roja en la siguiente fase de la Copa América.