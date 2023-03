La selección chilena tuvo una intensa jornada este miércoles en Juan Pinto Durán. La Roja sigue adelante con los entrenamiento para el choque con Paraguay y esta tarde disputó un amistoso con el equipo de proyección de Magallanes, donde se impuso por 8-1.

El elenco dirigido por Eduardo Berizzo presentó varias novedades en la formación y una de ellas estuvo en el ataque. Alexander Aravena sumó minutos en el encuentro y hasta se dio el lujo de anotar un doblete, con el que espera ponerse en el radar del Toto para el duelo ante los Guaraníes el lunes 27 de marzo.

Tras el partido, e plantel de la selección chilena salió de Juan Pinto Durán para disfrutar de la tarde libre. Ahí el Monito aprovechó de conversar con los medios presentes y se mostró feliz de su rendimiento en el amistoso.

"Todo bien. Estuvieron buenos los goles, ojalá sigan", dijo antes de sacar pecho por uno de los tantos que marcó. "En uno me pasé al arquero. Me he sentido contento, feliz de estar acá y aprender de los más grandes".

Alexander Aravena llegó tras una gran campaña en Ñublense y un buen arranque con Universidad Católica, lo que quiere repetir con la selección chilena.

"Vamos a hacer bien las cosas, nos estamos preparando para eso. Me sentí cómodo entrenando hoy, feliz de aportar y marcar", señaló.

Finalmente, el delantero de la UC se mostró feliz de compartir con el plantel. "Busco aprender de todos acá, estoy contento de estar con ellos. Tengo que ir paso a paso, ya sea si me toca jugar o en la banca. Tengo que estar preparado".

La selección chilena sigue trabajando con miras al amistosos del próximo lunes con Paraguay. Eduardo Berizzo se juega su primer triunfo al mando de la Roja, con los hinchas en las tribunas apoyando como no ocurre hace un año.