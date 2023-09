Rafael Nadal le hace el quite al retiro: "Me gustaría volver a jugar y ser competitivo"

La lesión sufrida por Rafael Nadal en el Abierto de Australia, en enero de este año, lo dejó fuera de toda competencia por el resto del 2023. Pese a que mucho se ha rumoreado sobre que aquello podría significar su retiro del tenis, el oriundo de Mallorca quiere un retorno con todo.

En entrevista con Movistar+, el tenista español aseguró que no está claro cómo será su retiro, pero que sin dudas volverá a pisar una cancha de tenis con raqueta en mano. “Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de en la época que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos”, señaló el ex número uno del mundo.

Supuestamente, el 2024 sería el último año de Rafael Nadal en el circuito del ATP, pero ni siquiera aquello es tan seguro ahora. “Dije que el próximo años posiblemente sea el último de mi carrera. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo, pero no sé cómo estaré en cuatro meses”, matizó el español.

“No he pensado dónde quiero jugar mi último partido porque no sé tampoco cuándo va a ser. ¿Y si en un tiempo estoy perfecto y me dan ganas de seguir? Vivo el día a día para tratar de darme la opción de decidir. Yo trabajo y, luego, veremos”, agregó el tenista, poniendo aún más incógnitas para los amantes del tenis.

“Novak lo vive de manera más intensa”

Además, el español se refirió a la reciente proeza de Novak Djokovic, quien al conquistar el US Open se quedó con su Grand Slam número 24. “Creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que lo viví yo. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. A lo mejor por eso lo consiguió”, indicó, haciendo referencia a sus 22 títulos en las canchas más importantes del mundo.

“No estoy frustrado por una simple razón, que yo creo que dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible”, cerró, refiriéndose a sus 22 títulos.

¿Quién es el actual número uno del ránking ATP?

Novak Djokovic encabeza la clasificación mundial del ATP, seguido por Carlos Alcaraz y Danil Medvedev.

¿Quién es la actual número uno del WTA?

La actual número uno del mundo es Aryna Sabalenka, seguida por la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff