¿A qué hora pelea Naoya Inoue vs. TJ Doheny? Cartelera, horario y dónde ver el evento de boxeo

Este martes vuelve a la acción uno de los mejores boxeadores contemporáneos, se trata del japonés Naoya ‘Monster’ Inoue (27-0), quien enfrentará al irlandés TJ Doheny (26-4) por los campeonatos Supergallo de la AMB, CMB, OMB y FIB en el Ariake Arena de Japón.

Si no te quieres perder ningún detalle de este megaevento de boxeo, horario y cartelera incluida, te invitamos a seguir leyendo RedSport.

¿Cuándo y a qué hora pelea Naoya Inoue vs. TJ Doheny por los títulos Supergallo de boxeo?

El evento que enfrentará a Naoya Inoue vs. TJ Doheny se realizará este martes 3 de septiembre a partir de las 2:30 am horas de Chile , mientras que la pelea estelar empezará aproximadamente a las 6:30 am.

El evento se realizará en el Ariake Arena de Japón, recinto con una capacidad para 15.000 personas.

Horario evento estelar en LATAM Inoue vs. TJ Doheny:

México : 04:30 am horas.

: 04:30 am horas. Colombia-Ecuador-Perú : 05:30 am horas.

: 05:30 am horas. Bolivia-Venezuela-Paraguay : 06:30 am horas.

: 06:30 am horas. Argentina-Uruguay: 07:30 am horas.

*Horarios aproximados.

¿Quién transmite por TV o STREAMING el combate de Naoya ‘Monster’ Inoue?

El evento de boxeo protagonizado por Inoue y Doheny será transmitido para Chile y toda Latinoamérica por la señal de ESPN 2 , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

Adicionalmente, la transmisión online y streaming del evento, también estará a cargo de ESPN, esta vez por la app Disney+ Premium, previo pago de una suscripción de $13.500.

Cartelera confirmada para Naoya Inoue vs. TJ Doheny: