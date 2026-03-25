Este fin de semana, las artes marciales mixtas vuelven a contar con un protagonista nacional. Y es que la mayor empresa de MMA del mundo, la UFC, celebrará una nueva edición del programa semanal “Fight Night“ en el Climate Pledge Arena de Seattle.

El gran evento tendrá como pelea estelar el combate entre el nigeriano Israel Adesanya (24-5-0) y el estadounidense Joe Pyfer (15-3-0), en la categoría de peso mediano.

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No obstante, los ojos de los chilenos y de la mayoría de los sudamericanos estarán puestos en la cartelera preliminar, donde veremos nuevamente en acción a Ignacio “La Jaula” Bahamondes, quien regresa al octágono tras su última pelea el 21 de junio de 2025, en la que no pudo ante Rafael Fiziev y cayó por decisión unánime.

¿Cuándo es UFC Seattle y a qué hora pelea de “La Jaula” Bahamondes?

UFC Seattle se realizará este sábado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle, en los siguientes horarios:

Horario en Chile

Cartelera preliminar: 18:00 horas .

. Pelea de Bahamondes: aprox. 20:00 horas .

. Cartelera estelar: 21:00 horas.

¿Dónde ver en Chile por TV o streaming UFC Fight Night?

El evento de MMA, incluida la pelea de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, no se podrá ver por TV en Chile y estará disponible únicamente vía streaming en la plataforma Paramount+, mediante suscripción.

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Streaming: Paramount+.

Paramount+. Planes: desde $4.299 mensuales en Chile.

desde $4.299 mensuales en Chile. Sitio web: www.paramountplus.com.

Ignacio Bahamondes será parte de la cartelera preliminar de UFC Seattle. (Foto: Ian Maule/Getty Images)

Cartelera completa UFC Seattle

Principales

Israel Adesanya vs. Joe Pyfer – Peso mediano (evento principal)

Alexa Grasso vs. Maycee Barber – Peso mosca femenino

Michael Chiesa vs. Carlston Harris – Peso wélter

Julian Erosa vs. Lerryn Douglas – Peso pluma

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui – Peso mediano

Terrance McKinney vs. Kyle Nelson – Peso ligero

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Preliminares