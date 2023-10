Una semana después de correr la maratón panamericana, este domingo comenzó de manera definitiva el atletismo en Santiago 2023. La primera prueba sería la marcha atlética 20 kilómetros, que sufrió un grave bochorno que terminó por anular los tiempos en la categoría femenina.

¿Qué pasó? El recorrido fue mal hecho, por lo que cada una de las vueltas tenía menos kilómetros. Es decir, las atletas compitieron por alrededor de 18 km y sus tiempos no cumplían con los estándares olímpicos. La Corporación Santiago 2023 se apresuró en lavarse las manos y apuntar al verdadero responsable.

Se trata de Marcelo Ithurralde, funcionario de la Asociación Panamericana de Atletismo, quien fue el encargado de armar el recorrido con las medidas exactas. El paraguayo realizó su propio mea culpa, por lo que asumió la responsabilidad que le endilgó el Comité Organizador Local mediante un comunicado.

Santiago 2023 afirmó que el error fue “debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (…) Lo anterior, debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas”.

Las razones de Ithurralde

Ithurralde habló con El Mercurio, quien llevó este lunes sus descargos luego de quedar como el responsable para todo América. Allí admitió el error y se lamentó por arruinar la marcha atlética femenina.

“Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa. Me equivoqué. Yo no vi, yo tenía las marcas realizadas, había varias. Era de noche y puse mal la marca, pero ese es un error mío”, comentó el paraguayo por la grave equivocación en marcha.

“Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía”, sentenció. El encargado de la Asociación Panamericana de Atletismo asumió la responsabilidad sin mayor vuelta.

¿Cómo va el medallero de Chile en Santiago 2023?

A las 13:30 horas de este lunes 30 de octubre el Team Chile había sumado 34 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por ahora, la distribución es de 5 preseas de oro, 16 de plata y 12 de bronce.

Oro

Francisca Crovetto (tiro skeet femenino)

Emile Ritter (esquí náutico salto masculino)

Antonia Liewald e Isidora Niemeyer (remo doble par de remos cortos femenino)

Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo cuatro sin timonel femenino)

Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Marcelo Poo (remo cuatro sin timonel masculino)

Plata

Martín Vidaurre (BMX masculino)

Catalina Vidaurre (BMX femenino)

Hugo Catrileo (maratón masculino)

Francisco Lapostol, Brahim Alvayay, Óscar Vásquez y Andoni Habash (remo W4x masculino)

Christina Hostetter, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W4x femenino)

Agustina Varas (esquí náutico salto femenino)

Daniel Arcos, Carlos Lauler, Kevin Rubio y Diego Silva (básquetbol 3×3 masculino)

Eber Sanhueza y César Abaroa (doble par de remos cortos masculino)

Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W2X femenino)

Melita Abraham, Antonia Abraham, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Oscar Vásquez, Francisco Lapostol, Magdalena Nannig, Victoria Hostetter e Isidora Soto (remo 8 con timonel mixto)

Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aarón Contreras (taekwondo kyorugi)

Jorge Pérez (judo -81 kg masculino)

Rafael Cortéz (surf longboard masculino)

Kristel Köbrich (1500 metros libres natación)

Tomás Barrios (tenis singles masculinos)

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo (tenis dobles masculinos)

Bronce

Aranza Villalón (ciclismo contrarreloj femenina)

Claudia Gallardo (taekwondo -67 kg)

Matías González (esquí náutico figuras masculinas)

Óscar Vásquez, Marcelo Poo, Brahim Albayay, Francisco Lapostol, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Andoni Habash (remo ocho con timonel masculino)

Ignacia Holscher (esquí náutico wakeboard femenino)

Ziomara Morrison, Jovanka Ljubetic, Javiera Novión y Fernanda Ovalle (básquetbol 3×3 femenino)

Christina Hostetter, Antonia Liewald, Antonia Pichot, Victoria Hostetter, Antonia Abraham, Melita Abraham, Magdalena Nannig e Isidora Niemeyer (remo ocho con timonel femenino)

Martín Labra (esquí náutico overall masculino)

Jacob Decar (ciclismo de pista omnium masculino)

Catalina Soto (ciclismo de pista omnium masculino)

Esteban Grimalt y Marco Grimalt (voleibol playa masculino)

Denisse Bravo (boxeo 54 kg femenino)

