Novak Djokovic (2°) marcha a paso firme para continuar agrandado su leyenda en el tenis. Esta vez se instaló en la final de Wimbldeon tras vencer al italiano Jannik Sinner (8°) por 6-3, 6-4 y 7-6(4) en una muestra de toda su jerarquía.

El domingo en la catedral, ante el ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, buscará su octavo título del torneo, una marca que solamente ostenta Roger Federer, lo que da cuenta del tremendo jugador que es Nole.

Además, puede estirar su ventaja como el jugador con más Grand Slams ganados, ya que tendrá la posibilidad de obtener el número 24 de su carrera y distanciarse aún más de Rafael Nadal, que ganó 22 majors.

No solamente eso. Sigue en carrera por conseguir los cuatro Grand Slams en un mismo año, pues fue el vencedor en Australia a comienzo de año y de Roland Garros hace pocas semanas. Una marca que en varones solamente consiguió Rod Laver, en 1963 y 1969. En damas, Margaret Court y Steffi Graf cuentan con esa gracia.

“Los nuevos 26”

“Las semifinales siempre son partidos inciertos, peleados. El marcador no cuenta la realidad de lo que pasó en el campo. Fue un partido súper peleado, Sinner pudo haber ganado el tercer set, pero algo hizo mal y me permitió llegar al tie-break. Hubo mucha presión en el tercer set”, manifestó el serbio una vez finalizado el partido.

Sobre sus 36 años con los que juega Wimbledon, contó que “36 son los nuevos 26. ¿Estoy jugando mi mejor tenis? Me gustaría creerlo, el nuestro es un deporte individual, entonces hay que ponerse en las mejores condiciones físicas y mentales. Trato de no mirar la edad como algo que me molesta. Tengo mucha motivación, practico un deporte que me encanta y que me ha dado mucho”, confesó Djokovic.