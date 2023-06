Nicolás Jarry todavía saborea la buena actuación que tuvo en Roland Garros. Debido a esa gran actuación, esta semana apareció en el mejor puesto del ranking ATP de su carrera. Sus fanáticos saben que pasa por un momento positivo, por lo que anhelan pronto verlo nuevamente en la cancha.

¿Cuándo vuelve a jugar Nicolás Jarry?

El siguiente desafío para el chileno será el ATP 500 de Halle, en Alemania. Este torneo inicia el lunes 19 de junio. En primera instancia, Jarry también estaba inscrito en el ATP de Stuttgart, pero finalmente decidió bajarse de esa competición que inició el lunes 12, por el desgaste acumulado en las últimas semanas, donde venía de ser campeón en el ATP de Ginebra también.

Wimbledon a la vista

Después de exitosas semanas sobre la arcilla para Jarry, ahora el circuito pasa a la gira sobre césped. Halle será el primer desafío de la temporada para el chileno sobre esta superficie, teniendo en cuenta que se acerca de uno de los torneos más importantes del 2023: Wimbledon. El Grand Slam inglés inicia el lunes 3 de julio. Tras Halle, Nico también está anotado en el ATP 250 de Eastbourne.

Que Jarry no juegue esta semana, no signifca que sea una semana de descanso. El nacional está en Barcelona entrenando para lo que viene con un compañero de lujo: Andrey Rublev. El Príncipe subió a sus redes sociales el registro de las prácticas que tiene con el tenista ruso, quien es el actual 7° del mundo.

Jarry enfrentará los torneos que se aproximan desde la mejor ubicación de su carrera. Nico subió desde el 35° hasta el 30° lugar, gracias a su buena actuación en Roland Garros. El nacional no se cansa de romper registros en una temporada soñada, en la cual ya levantó dos títulos, tuvo su mejor actuación en un Grand Slam y aún tiene mucho por dar. No defiende tantos puntos de aquí a fin de año, quedando Wimbledon y el US Open como grandes objetivos.