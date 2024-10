Franco Colapinto ha tenido muy buenas actuaciones desde que aterrizó en Williams, al punto que llamó la atención de Red Bull Racing. Sí, una de las escuderías más fuertes de la Fórmula 1 puso sus ojos en las cualidades del piloto argentino de 21 años.

El pasado fin de semana, Colapinto terminó en el 12° puesto el Gran Premio de México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el trasandino fue sancionado por una disputa con Liam Lawson, el neocelandés que tomó el lugar de Daniel Ricciardo en Visacash App RB Racing. La escuadra satélite que tiene la bebida energética.

“No es para quejarse, los pilotos tenemos que entender qué hacer para no recibir estas sanciones”, dijo Colapinto por ese castigo, que de todas maneras no le quitó lugar en la 20° fecha del campeonato mundial de la F1. El trasandino suma cinco puntos al cabo de cinco carreras disputadas.

Franco Colapinto saluda al público en el Gran Premio de México. A su lado va el otro piloto de Williams: Alex Albon. (Imago).

Lawson es uno de los aspirantes que tiene Red Bull para reemplazar a Sergio Checo Pérez y ser el escudero de Max Verstappen en 2025. De hecho, el oceánico tuvo que darle explicaciones al jefe de RB Racing, Christian Horner, por la actitud que tuvo con el piloto mexicano tras adelantarlo en el circuito de su país.

Con el correr de las horas, estalló una bomba en el mercado de pases de la categoría reina del automovilismo. La silly season, como se conoce popularmente entre los conocedores de la competencia. Que Red Bull Racing está dispuesto a pagar 20 millones de dólares para quedarse con los servicios de Colapinto. Eso informó el periodista Jack Plooij, quien reportea el devenir diario de la F1 para Países Bajos.

Franco Colapinto puede dejar Williams: el jefe de Red Bull le hace ojitos en público

Franco Colapinto ha sido una grata sorpresa para Williams luego de que el equipo británico reemplazó a Logan Sargeant por el argentino, quien ha cautivado incluso al director del equipo Red Bull Racing. Tuvo palabras elogiosas con el trasandino.

Según él, nadie esperaba el desempeño de Colapinto después de haber visto su nivel en la Fórmula 2. “Es mucho mejor de lo que daba a entender en la F2. Sería un mal jefe de equipo en caso de no sondear si está disponible”, dijo el retirado piloto, quien en 2005 fue designado para dirigir a RB Racing.

De todas maneras, por ahora lo concreto es que Colapinto no tiene butaca para la temporada venidera: en Williams Racing correrá el tailandés Alex Albon acompañado por el español Carlos Sainz, quien dejará su asiento en Ferrari para que lo tome Lewis Hamilton. En Mercedes el apuntado para compartir escudería con George Russell fue el jovencísimo italiano Kimi Antonelli.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. (Imago).

“Hasta el momento no entiendo de dónde salió eso. No tengo asiento para el año siguiente. Me enfoco en mostrar que merezco estar acá en el próximo año, pero puede ser un año en que no esté acá”, sentenció Colapinto cuando le preguntaron abiertamente por su futuro. También fue vinculado al equipo Sauber, que en 2026 será Audi y es la otra marca que tiene un coche a disposición. El del compañero del alemán Nico Hülkenberg. Por ahora, Colapinto se enfoca en rendir bien en el Gran Premio de Brasil.