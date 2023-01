La WWE continúa con su semana recargada de wrestling y este fin de semana se llevará a cabo el primer PPV del año, se trata del Royal Rumble 2023, conocido como uno de los cuatro eventos más importantes del año para la World Wrestling Entertainment.

¿Cuándo comienza Royal Rumble 2023?

El evento de la "Batalla Real" se llevará a cabo este sábado 28 de enero a partir de las 21:00 horas de Chile con el kickoff, mientras que la cartelera principal tiene hora de inicio a las 22:00.

¿En qué canal ver en vivo por TV Royal Rumble 2023?

Royal Rumble 2023 será transmitido por la señal de Fox Sports 1 (Sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Quién transmite por streaming en vivo la "Batalla Real 2023"?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Chile y Latinoamérica por la app WWE Network,mientras que el kickoff también podrá ser visto por las redes sociales de la empresa.

¿Regresa The Rock?

Si bien las últimas informaciones indican que The Rock no se haría presente en WrestleMania 39, las casas de apuestas de Estados Unidos tiene a Dwayne Johnson como máximo favorito a ganar la “Batalla Real masculina”,motivo por el que muchos fanáticos de la lucha libre ya especulan sobre si estará o no en el primer gran show del año.

Cartelera Royal Rumble 2023

Royal Rumble Match masculino: 30 luchadores.

Royal Rumble Match femenino: 30 luchadoras.

Campeonato Universal indiscutido de la WWE: Roman Reigns (c) vs Kevin Owens

Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Alexa Bliss

Mtn Dew Pitch Black: LA Knight vs Bray Wyatt

Cartelera sujeta a cambios*