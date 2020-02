Novak Djokovic sorprende y sale a respaldar a Nicolás Jarry: “No creo que sea un tipo que se dope”

El número uno del ránking mundial de la ATP y el reciente ganador del Abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic se refirió a la compleja situación que está viviendo el tenista chileno Nicolás Jarry, quien en noviembre pasado dio positivo en una prueba de antidoping y que, a raíz de ello, se encuentra suspendido.

En ese sentido, en conversación con La Tercera, el ganador del primer Grand Slam de la temporada señaló que “no estoy seguro cuál es su caso. No puedo decir si es inocente o no, porque no lo sé, pero él debería definitivamente intentar lo mejor de sí, si es que siente que una suspensión no es lo que le corresponde, por demostrar su inocencia. Ya sabe, intentamos mantener el deporte limpio, absolutamente. Yo apoyo que tengamos que ser testeados todas las veces que sea necesario. Y no creo que Jarry sea un tipo que se dope. No lo conozco tan bien, pero no parece un chico que quiera romper las reglas. Se ve un muy buen tipo que trabaja duro y que le gusta el tenis. Parece no ser el caso. Esperemos que pueda volver a las canchas pronto”.

Agrega que “el dopaje tiene contra las cuerdas a Nico Jarry y su reputación. Pero sus compañeros de oficio aún no le han perdido la confianza. Y lo dicen en alto”, reafirmando que tiene confianza en la inocencia del tenista chileno.

Luego, Djokovic explica lo que se siente estar en esta situación, porque uno de sus amigos pasó por lo mismo en el pasado. “Uno de mis mejores amigos de la vida, Viktor Troicki, fue suspendido durante 18 meses, sin dar positivo en ninguna sustancia. Sé lo difícil que fue ese trayecto para él. Estuve con él siempre apoyándolo, porque sabía lo que había pasado y no tenía dudas de que era inocente. Para Viktor fue una injusticia enorme”.

A la situación que se refiere el número uno del tenis ocurrió en 2013, cuando Viktor, ex 12° de la ATP, recibió una suspensión por 18 meses por negarse a realizarse un control antidopaje en el Masters 1000 de Montecarlo. Finalmente, la sanción fue reducida en un año.