Hoy EN VIVO: Los Angeles Lakers vs Orlando Magic por la temporada regular de la NBA 2021

Este domingo la NBA tiene una gran jornada con mucha acción, uno de los equipos que buscará seguir sumando triunfos serán Los Angeles Lakers, el último campeón enfrentará a Orlando Magic por la temporada regular 2021.

Los Lakers no contarán con sus dos máximas figuras, LeBron James se lesionó en el tobillo durante el encuentro ante Atlanta Hawks, aquella lesión en ese encuentro que finalizó con derrota de los Lakers por 99-94 podría causar que la estrella de Los Angeles no regrese hasta el mes de mayo, en la recta final de la temporada regular. Anthony Davis por su parte, aún se mantiene en fase de recuperación tras su lesión el pasado 14 de febrero y no se espera que pueda volver pronto al quinteto inicial.

¿La buena noticia? Los Angeles Lakers lograron romper aquella mala racha de cuatro derrotas el pasado viernes, cuando vencieron a Cleveland Cavaliers por un marcador de 100-86. Este resultado deja, sin embargo, en una posición comprometida a los últimos campeones de la NBA, ya que se ubican momentáneamente en el 4° lugar de la Conferencia Oeste con 29 triunfos y 17 derrotas, superados por Utah Jazz, Phoenix Suns y Los Angeles Clippers.

Al frente tendrá a los Orlando Magic, el equipo de Florida ha tenido una temporada para el olvido donde se ubican en la penúltima posición de la de la Conferencia Este con un registro de 15 victorias y 30 derrotas.

Los Angeles Lakers

Entrenador: Frank Vogel



Lineup de Los Angeles Lakers: Kostas Antetokounmpo 37 - Devontae Cacok 12 - Kentavious Caldwell-Pope 1 - Alex Caruso 4 - Anthony Davis 3 - Jared Dudley 10 - Marc Gasol 14 - Montrezl Harrell 15 - Talen Horton-Tucker 5 - LeBron James 23 - Kyle Kuzma 0 - Wesley Matthews 9 - Alfonzo McKinnie 28 - Markieff Morris 88 - Dennis Schroder 17.

Orlando Magic

Entrenador: Steve Clifford

Lineup de los Orlando Magic: Cole Anthony 50 - Dwayne Bacon 8 - Mo Bamba 5 - Khem Birch 24 - Wendell Carter Jr 34 - Michael Carter-Williams 7 - James Ennis III 11 - Markelle Fultz 20 - RJ Hampton 13 - Gary Harris 14 - Jonathan Isaac 1 - Karim Mane 4 - Chuma Okeke 3 - Otto Porter Jr 22 - Chasson Randle 25 - Terrence Ross 31.

NBA EN VIVO: ¿A qué hora juegan Los Angeles Lakers vs Orlando Magic?



Los Angeles Lakers vs Orlando Magic juegan este domingo 28 de marzo a las 23:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Los Angeles Lakers vs Orlando Magic?



Los Angeles Lakers vs Orlando Magic será transmitido por NBA LEAGUE PASS, en los siguientes canales según tu cableoperador:

NBA LEAGUE PASS

DIRECTV: 675



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Los Angeles Lakers vs Orlando Magic?



Puedes ver en vivo y online el partido en NBA League Pass y en DIRECTV GO.