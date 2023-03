El Chile Open 2023 ya se vive en San Carlos de Apoquindo. El evento del World Pádel Tour se toma la casa de Universidad Católica para que los competidores dejen la vida en su intento por llevarse el título. Así lo confesó Aranzazú Osoro Ulrich en conversación con RedGol, donde apunta que viene con la energía al máximo para intentar ponerse la corona.

La destacada jugadora argentina de pádel, que tiene 26 años y se ubica en el puesto 11 del ránking mundial, la rompió en el court central del recinto ubicado en Las Condes junto a su compañera, la española Lucía Sainz, para derrotar a la dupla que conforman la ibérica Ariadna Cañellas y la rusa Ksenia Sharifova por 6-2 y 7-5. Y tras la victoria atendió a la Redgoleta.

"Vengo más fuerte que nunca"

"Zazú" viene de hacer cuartos de final en La Rioja Open de su tierra natal, y al ser consultada por la motivación que eso significa para este torneo detalla que "cada partido es un mundo, siempre damos todo cuando jugamos y vengo con mucha ilusión, fue toda mi familia a verme a La Rioja así que eso me llenó de energía para venir más fuerte que nunca acá a Chile".

Sobre sus expectativas para la competencia criolla, resalta que "uno siempre quiere ganar, evidentemente, pero intentaremos dar lo mejor en cada partido, luchar cada bola y sacar adelante para ver hasta donde nos permiten seguir avanzando".

Aranzazú fue campeona en el Challenger de Marbella en 2021, sobre si le ilusiona o no ganar su primer título de la categoría Open en esta larga y angosta faja de tierra detalla que "sí, la verdad es que cuando uno arranca con una nueva pareja tiene muchas ilusiones, y ni te cuento de estar acá en Sudamérica jugando, teniendo este calor sudamericano que se necesita mucho durante el año, así que intentaremos dar lo mejor para ver si este torneo cae para casa".

Con respecto a su paso a octavos de final, Osoro destaca que "la verdad me siento muy bien y muy contenta porque supimos adaptarnos a las condiciones, con el viento y con el sol se complica un poco, pero contentas de que pudimos sacar el primer set con una solidez muy grande, en el segundo nos costó un poco más pero la luchamos y lo pudimos sacar, así que muy contenta".

Finalmente, sobre si conocía o no nuestro país resalta que "no conocía Chile, y me está encantando. Sinceramente me está encantando". Cierra alabando a San Carlos de Apoquindo. "La organización muy bien, nos están tratando de lujo, muy agradecidas de toda la gente chilena, no solo a los trabajadores que están haciendo posible este evento, sino que a toda la gente por el cariño que nos dan, así que feliz, estoy muy sorprendida para bien de Chile, me está gustando mucho", concluye.