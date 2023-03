El World Pádel Tour llegó a nuestro país gracias al Chile Open 2023, y varias estrellas del circuito ya muestran su talento en San Carlos de Apoquindo. Una de ellas es Lucía Sainz, quien este miércoles 15 de marzo avanzó a octavos de final junto a su compañera Aranzazú Osoro y tras eso le contó a RedGol su inspiración en Diego Simeone para ir por el título.

La jugadora española de 38 años con su dupla argentina se lucieron en el court central del recinto precordillerano para batir a la pareja compuesta por la española Ariadna Cañellas y la rusa Ksenia Sharifova, y las vencieron por 6-2 y 7-5. Y después de la gran victoria Sainz confiesa que aunque le gustaría ser campeona es más "cholista" y prefiere ir partido a partido.

"Soy muy 'cholista', aunque soy del Barça, pero vamos partido a partido"

Con respecto al paso a octavos de final, Lucía reconoce que "pues la verdad es que estoy muy contenta, las sensaciones han sido buenas porque venimos de otro torneo que ha sido outdoor y la altura aquí se nota un montón, pero las sensaciones son buenas, primer partido ganado y ahora ya a pensar en mañana".

Al ser consultada por sus expectativas para el torneo, ahí recuerda al Cholo Simeone. "Yo soy muy cholista, aunque soy del Barça, soy cholista de ir partido a partido, y sobre todo porque estoy con una pareja nueva. Tenemos que ir partido a partido, sin muchas expectativas pero con muchas ganas, ese es nuestro objetivo. Eso sí, espero que nos veamos en rondas finales".

Lucía Sainz no tiene títulos de nivel Open en su carrera, y sobre si le gustaría poder levantar el primero en nuestro país no tiene problema en reconocer que "sí, por supuesto, sería increíble. La verdad es que me encantaría, esperemos que se dé. Si no, seguro que vamos a seguir trabajando para intentar levantar este o cualquier otro. Cualquier torneo hoy en día está duro, y levantar un torneo a todos nos encantaría".

Y, Lucía, ¿conocía o no esta larga y angosta faja de tierra? "No, no lo conocía, y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Conozco Santiago un poquito, pero me ha recordado mucho a Estados Unidos y yo soy amante de Estados Unidos. La verdad es que el campus este es una pasada".

Sobre la casa de Universidad Católica, destaca que "me recuerda mucho a las universidades americanas, yo estuve estudiando allá, y la verdad es que vale la pena que vengan a ver esta locura de pista central pero también de las instalaciones de la universidad".

Finalmente, cierra detallando que a pesar de haber llegado a cuartos de final en el Open de La Rioja, Argentina, la semana pasada "físicamente estamos bien, yo venía arrastrando lesiones en los pies desde hace tres años y la verdad es que ya me encuentro bien, estoy por fin metiendo físico de desplazamiento, rapidez y todo eso, y cada vez me encuentro mejor".

"Todavía necesito un poco más para mi gusto porque soy muy perfeccionista, pero del torneo venimos bien. Y luego hay mucha confianza por esos cuartos que hicimos en La Rioja, pero no tenemos que fiarnos de nada, porque está cada vez más duro este circuito", concluyó.