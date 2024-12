Cristóbal Campos conmovió a todo el plantel de San Antonio Unido y también al fútbol chileno con ese terrible accidente de tránsito que sufrió. Las consecuencias pudieron ser peores. Pero de todos modos, la amputación de su pie significó que dejara la actividad como arquero.

Por eso mismo, en el cuadro lila le han dado todo el apoyo para su rehabilitación. Pero también precisan cubrir la vacante que Campitos dejó en la portería del equipo. Fue Sebastián Parraguez quien cubrió la valla ante la ausencia del ex Universidad de Chile.

Y todo indica que un golero desde el sur de Chile llegará al puerto para asumir esa responsabilidad. Se trata de un experimentado arquero que en la última campaña defendió la meta de Fernández Vial. Esas referencias son para Nery Veloso, quien en una entrevista reconoció las conversaciones.

Cristóbal Campos en acción ante Universidad de Chile. (Raul Zamora/Photosport).

“De acá de la zona no me llamó nadie. Si hubo algo de Primera B y de Primera División. Estos años dije que me gustaría quedarme por acá, pero algo cambió después de estos años en el Vial. Me di cuenta de que estoy vigente y no es momento de dejar el fútbol”, aseguró Veloso al Diario Concepción.

Tras eso, blanqueó las tratativas con el SAU. “Lo más concreto hasta ahora es San Antonio”, afirmó el meta, quien fue campeón de la máxima categoría nacional junto a Huachipato en 2012. Habrá que ser si esa negociación termina, literalmente, en un buen puerto.

Nery Veloso tuvo una buena temporada en Fernández Vial a pesar del descenso. (Eduardo Fortes/Photosport).

San Antonio Unido apunta a Nery Veloso para cubrir la baja de Cristóbal Campos

San Antonio Unido tiene apuntado el nombre para cubrir la baja de Cristóbal Campos, que ha dado un sinfín de muestras de fortaleza tras ese gravísimo accidente de tránsito. Y Nery Veloso tiene muchas ganas de afrontar ese desafío en La Liga 2D.

“Me estoy preparando incluso más fuerte que cuando estaba en primera. De verdad siento que estos años tuve mejor nivel que cuando estaba en Huachipato”, afirmó Veloso. El golero de 37 años se siente con las cualidades suficientes para asumir esa misión en el SAU.

Nery Veloso ante Deportes Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

El oriundo de Los Ángeles tiene un largo recorrido en el balompié criollo: además de un paso por Colo Colo y ese título con el Huachi también jugó en Palestino, Unión San Felipe, Santiago Wanderers, Unión Española y San Marcos de Arica, entre otros clubes. ¿Agregará al SAU en su currículum? El tiempo, como suele ser, dará la respuesta acertada.