El exjugador de Colo Colo, Nery Veloso, acaba de sumarse a San Antonio Unido, equipo con el que buscará el esperado ascenso a la Primera B.

El portero de 37 años ha pasado por clubes como Huachipato, San Marcos de Arica, Unión San Felio, Palestino, Audax Italiana y Unión Española entre otros,

La nueva etapa de la carrera de Nery Veloso

El jugador conversó con AS sobre su llegada a su nuevo equipo tras su salida de Arturo Fernández Vial y lo que espera para la presente temporada. “Fue el único club que le dio certeza a mi futuro. Terminamos el campeonato con Vial y Guillermo Lee (presidente del club) me llamó al tiro, porque me había querido hace varios años atrás”.

ver también San Antonio Unido elige al sucesor de Cristóbal Campos: "Es lo más concreto que tengo"

“Esperé todo este tiempo porque no me quería mover de donde estaba, quería jugar en Concepción, pero nadie me llamó ni me demostró el interés de querer contar con mis servicios como San Antonio”, señaló al medio.

Asimismo, habló sobre la importancia que ha tenido el apoyo familiar en el transcurso de su carrera, considerando los constantes cambios de ciudad para militar en distintos equipos. “Tengo tres hijos y movernos es difícil. Pero ellos saben que el trabajo del papá es el que lleva sustento al hogar. De a poco van entendiendo que si el papá trabaja, pueden haber cosas más ricas en la casa”.

Publicidad

Publicidad

“Ellos son felices si el papá es feliz y hace lo que le apasiona. Desde los siete años que estoy en este deporte hermoso, que está medio dañado, pero seguimos disfrutando”.

Asimismo, señala que su familia es el gran soporte en momentos difíciles. “Fueron los únicos que estuvieron conmigo. Fueron fieles. Uno tiene que adorar a las personas que son fieles a ti, porque en los momentos más difíciles se ven las verdaderas personas, no solo en los momentos buenos”.