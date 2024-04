Deportes Temuco no pudo vencer a los Torteros, que llegaron con un interinato en la dirección técnica a raíz de los malos resultados. El DT del Pije pende de un hilo, según las palabras del Matador.

No basta el ultimátum de Marcelo Salas al DT: Deportes Temuco iguala en su visita a Curicó Unido

Marcelo Salas le dejó una presión tremenda al entrenador de Deportes Temuco, pero eso no fue suficiente para que el equipo albiverde venciera a Curicó Unido. Aunque sí bastó al menos para rescatar un punto tras una paridad sin goles registrada en el estadio La Granja.

Fue en un partido válido por la 10° fecha del Campeonato Ascenso 2024. Y los dos equipos quedaron complicados en la parte baja de la tabla de posiciones. De hecho, el Curi ya había decidido la destitución de Francisco Bozán como entrenador.

Mientras que en el cuadro Pije, la dirigencia también evalúa seriamente terminar el ciclo del director técnico. Es más, en la previa del partido, el Matador Salas le puso máxima presión al uruguayo Román Cuello. “Sumar era importante, en esta instancia es muy importante eso”, reconoció Byron Bustamante en el cuadro temuquense.

David Escalante lucha una pelota aérea en el duelo ante Deportes Temuco. (Foto: Curicó Unido).

“Estando convencidos que podemos salir vamos a poder llegar a la senda que queremos”, agregó el centrocampista. Aunque la igualdad sin goles quizá no alcanza para que la dirigencia del cuadro de la Región de la Araucanía le dé otra oportunidad al DT charrúa.

Marcelo Salas le pone máxima presión al DT de Temuco en la previa del empate vs. Curicó Unido

El mensaje de Marcelo Salas en la antesala de la visita de Deportes Temuco a Curicó Unido no dejó espacio para dobles lecturas. En caso de una derrota, era insostenible el proceso de Román Cuello, según palabras que dejó el otrora centrodelantero de Universidad de Chile.

“Con este inicio estamos preocupados. No estamos tranquilos, esa es la verdad. Necesitamos buenos resultados urgentes. Hoy necesitamos ganar. Está claro que quedan 20 fechas para que termine el año, pero sin duda que no podemos regalar más puntos. Hoy es nuestra misión y lo que sabe el técnico y tiene en su cabeza”, aseguró el Matador Salas en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

“Lo conversamos ayer. Necesitamos sí o sí sumar el día de hoy. Esto es fútbol: los que hemos sido partícipes, dentro de una cancha o fuera, con la experiencia que tengo, acá los resultados mandan. Eso es así. Si no empezamos a conseguir puntos, es difícil sostener al cuerpo técnico“, reconoció el dueño de la institución.

Román Cuello no le encuentra la vuelta a la situación de Deportes Temuco, al parecer. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Una charla que ya había existido puertas adentro. “Soy sincero porque también lo hablamos con él. Y pasa en todos lados. En lo personal me gustaría no tener que cambiar, hay muchas cosas que se tienen que adaptar y a veces es más negativo que positivo. Pero si no hay resultados es insostenible”, sentenció el Matador. En rigor, el DT sumó un punto fuera de casa. Pero contra un equipo que venía complicado y llegó con entrenador interino. Habrá que ver el desenlace, pero el crédito de Román Cuello parece muy cerca de agotarse.

Así va Deportes Temuco en la tabla de posiciones de la Primera B

Deportes Temuco corre serio riesgo con la zona de descenso directo en la Primera B al cabo de 10 fechas disputadas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!