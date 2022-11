El Mundial Qatar 2022 se vive como una verdadera fiesta, donde no hay detalle que el país organizador dejó a la suerte, porque la música ha sido muy importante para cada una de las 32 selecciones.

En ese sentido, según detalla el sitio Relevo, cada país tuvo que mandar su canción preferida para que suene en cada uno de los estadios cada vez que marquen un gol en los partidos.

En el listado, por ejemplo, los españoles destacaron la canción "Mi gran noche" del artista Raphael, la que en su primer encuentro, cuando ganaron 7-0 a Costa Rica, sonó en cada uno de los tantos de la selección.

"Van a tener que cambiarla ya, que ya aburre", destacan que les advirtieron en la organización, pero en todo de broma por la gran goleada.

Por lo mismo, hay algunas selecciones que han optado por dos canciones, evitando este inconveniente que tuvo España, para armar la fiesta con sus fanáticos en Qatar.

En el caso de las selecciones de Sudamérica, Argentina estuvo lejos de hacer un homenaje a Diego Maradona, donde se quedaron con "Luz delito" de WOS.

Los brasileños arman su fiesta, como en el triunfo ante Suiza para clasificar a los octavos de final del Mundial, con "Esquentado O Couro" de la Escola De Samba, mientras que Uruguay, que no ha podido convertir goles, tiene guardada la "Cumbia Pa' La Selección" The La Planta.

La lista completa

Argentina: Luz Delito - WOS.

Australia: Down Under - Men at Work. También: On My Mind - Powderfinger.

Bélgica: Deviltime - Mc Devil.

Brasil: Esquentado O Couro - Escola De Samba.

Canadá: - 30.000 Feet - Northside Benji. También: Going Bad - Drake.

Camerún: Mbandjoh - Les Rythmeurs.

Costa Rica: El Otro Gol - Ghandi. También: Ole Ole - Los Ajenos.

Croacia: Srce Vatreno - Marko Lasic. También: Svijet Voli Pobjednike - Colonia.

Dinamarca: Ren - Re Sepp Ten - VM Holdet.

Ecuador: Ecuador sí se puede - Damiano.

Inglaterra: Freed From Desire - Gala. También: One Kiss - Dua Lipa.

España: Mi Gran Noche - Raphael.

Francia: Song 2 - Blur.

Alemania: When we stand together – Nickelback.

Ghana: Oofeets - Sarkodie.

Irán: Iran1400 - HM.

Japón: Syori No Emi Wo Kimi To - Ukasuka.

Corea del Sur: Idol - BTS. También: The Shouts of Red - Trans Fixion.

Arabia Saudita: KSA - Al Saudia - Rashad Al Majeb.

Marruecos: Allez Allez Maroc - Hamid Bouchnak.

México: Le Negra - La Hija Del Mariachi.

Países Bajos: Love Tonight - Shouse. También: Samba De Janiero - Bellini.

Polonia: Balkanica - Piersi. También: Freed From Desire - Gala.

Portugal: A Minha Casinha - Xutos. También: Vamos Com Tudo - David Carreira.

Qatar: Al Majmoua – Hena Maak.

Senegal: (No eligió ninguna).

Serbia: Breathless – Conductorman ('Rasta - Preko Sveta'). También: Uzicko Kolo - Svetozar Gongo

Suiza: Freed From Desire - Gala.

Túnez: Muhammed - Adnan Dogru. También: Sidi Mansour - Saber Rabei.

Uruguay: Cumbia Pa La Seleccion - The La Planta.

EE.UU: Feel So Good - Mase.

Gales: Kerkraft 400 - Zombie Nation. También: This is Wales - Barry Horns.

Escucha las canciones: