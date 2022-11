Felipe Flores resultó clave en el partido que significó el título para Magallanes. La Academia venció por 2-0 a Deportes Recoleta y, sumado al empate de Cobreloa frente a Santiago Morning en Calama, se consagró como ganador del Campeonato Ascenso 2022. Con este escenario, los carabeleros regresaron a la élite del fútbol chileno después de 36 años de ausencia.

Y el delantero quilicurano cimentó el camino a bajar la copa, pues recibió dos faltas dentro del área que el árbitro Piero Maza cobró. Ambas fueron transformadas en gol por César Cortés. Luego de concretar el retorno a la división de honor, FF17 conversó con TNT Sports y se mostró feliz.

"Estoy contento, luchamos todo el año por esto. Fuimos un equipo muy regular, estoy cumpliendo un sueño. Después de tantos años que el club no estaba en primera división, con tanta historia y generaciones, darle una alegría a esta gente es muy bonito", dijo el atacante surgido de las divisiones inferiores de Colo Colo en alusión a los casi 8 mil fanáticos del Manojito de Claveles que asistieron al estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Pero no se quedó con eso. Flores recordó que el año pasado peleóen la zona roja de la tabla de posiciones de la categoría. "Viví las dos caras de la moneda. Me tocó con Barnechea estar peleando abajo. Vine acá, me encontré con un gran plantel y un equipo que me adaptó bien desde el primer momento", apuntó el ex ariete de Deportes Antofagasta y del Xolos de Tijuana en México.

Y rememoró una estrella lograda con el Cacique antes de recibir un chorro de agua. "Hace tiempo que no me tocaba ser campeón, desde Colo Colo", dijo antes de interrumpir la declaración con un amague de improperio que terminó en risas. "Así que ahora debo disfrutar este lindo momento, hay un excelente grupo y creo que consagramos eso", sentenció Felipe Flores, quien lució contento la polera especial de campeón que hizo Magallanes.