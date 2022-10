Universidad de Chile le hizo partido a Universidad Católica por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2022. Con el triunfo en la ida, los azules merecieron ganar la polémica vuelta, aunque el empate agónico de la UC de igual forma clasifica al Chuncho a las semifinales del torneo.

Tras el duelo, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, reiteró que a su juicio el partido debió ser suspendido definitivamente por la agresión a Martín Parra y se mostró contento porque a su juicio con el resultado “se hizo justicia”. Además, y pese a que la U aún pelea contra el fantasma del descenso, el timonel de la concesionaria manifestó que "hemos hecho un trabajo serio y profesional, estábamos seguros que las cosas se iban a empezar a dar”.

En Deportes de Radio Agricultura todo el panel ironizó con las palabras de Clark y literalmente lo subieron al columpio por sus insólitas declaraciones.

“Estoy contento porque después de cuántos meses, en que tuvo serios problemas con sus cuerdas vocales que le impedían enfrentar a la prensa cuando la U perdía y perdía, y no iba al estadio, el presidente de Azul Azul afortunadamente superó esos problemas de garganta y ahora habla siempre”, partió Francisco Sagredo.

Cristián Caamaño metió la cuchara: “casi 100 días sin hablar. (…) Recuperó la voz. Son los milagros del fútbol… Por favor, ¿escucharon las palabras de Clark? Dijo ‘hemos hecho un trabajo serio y profesional’. Serio y profesional: tres técnicos en el año, refuerzos que evidentemente le duraron seis meses como el boliviano Carrasco. Ese es el trabajo serio y profesional para Michael Clark”.

Ante el sabroso debate, Juan Cristóbal Guarello no pudo quedar ajeno: “echaste al gerente técnico que lo anunciaste más que la llegada de Cristo y se fue a los tres meses. ¿Y cómo le hubiese ido si hacía el trabajo al lote? Si este es el trabajo serio imagínate el malo”. Caamaño añadió que “y la U sigue peleando el descenso en la fecha 27. Entonces el día que la U salga campeona será un trabajo galáctico”.

Por último, Patricio Yáñez manifestó que “Clark cree que el hincha de la U es tonto y no sabe la cantidad de errores que han cometido, la falta de prolijidad para conformar el plantel. Son ellos los responsables de tener a la U como está. Que no le vengan a endulzarle el oído a la gente de la U, que esto no es una planificación ni que los resultados se iban a dar. Lo han hecho mal”, dando paso al cierre de Caamaño: “por ahora la U se salva del descenso gracias a que un entrenador como Miranda le cayó del cielo y aceptó el cargo. Ese trabajo y alza es de Miranda, no de Clark”.