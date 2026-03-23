Desde el Mundial Sub-17 de 2025, en Qatar, la FIFA decidió que este encuentro planetario se realizara cada año. La sede fija destinada para ello era el país de Medio Oriente, pero pasaron cositas…

La actual situación beligerante tiene en suspenso el desarrollo de los eventos deportivos a realizarse en las cercanías de Irán e Israel. La guerra y los bombardeos constantes en la zona han llegado a cancelar, por ejemplo, la Fórmula 1, donde ya se postergó de forma indefinida la fecha en Qatar.

Ante la nula perspectiva de que los intercambios bélicos se detengan, y en consideración de que la última edición se realizó en noviembre, se ha abierto el debate sobre una sede alternativa. Ahí es donde suena un susurrado “tiki tiki tí”.

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Piden que Chile pida el Mundial Sub-17

Las dificultades de Qatar para organizar el Mundial Sub-17 son una oportunidad para algunos. Así, al menos, lo piensa Manuel De Tezanos, quien en Balong Radio pidió a la Federación ir por la cita de este año.

“Acabamos de hacer el Mundial Sub-20. Vamos por el Sub-17 que viene, vamos a pelearlo, porque probablemente no se va a poder hacer en Qatar. Por último, no agarrar el de este año, pero sí uno de los tres que vienen”, pidió De Tezanos.

“Es muy difícil que se jueguen los mundiales en Qatar. Y vienen los siguientes tres en ese país. Movámonos, ya que no nos funciona con Conmebol, vamos con FIFA“, añadió, considerando la infraestructura que ya posee nuestro país por la organización del Sub-20.

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Marruecos fue el campeón del Mundial Sub-20 | Photosport

En resumen…

Manuel De Tezanos propuso que Chile solicite la organización del Mundial Sub-17 este año.

La FIFA estableció a Qatar como sede fija anual para este torneo desde 2025.

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Conflictos bélicos causaron la cancelación de la Fórmula 1 y amenazan los eventos en Qatar.