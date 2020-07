Bernie Ecclestone es padre por cuarta vez a los 89 años y asegura que no consume viagra

Bernie Ecclestone, ex CEO de la Fórmula 1, se convirtió en padre por cuarta vez a sus 89 años, luego de dar la bienvenida a su nuevo hijo Ace Ecclestone junto a su esposa Fabbiana Fossi, de 44 años. El ex timonel de la máxima categoría motor aseguró que no necesita ayuda del viagra.

"¿Que si tomo algo? ¡No! Fabiana me da algunas tabletas, vitamina D, pero no tomo nada más", reveló Ecclestone a The Sun.

El otrora presidente de la F1 tiene otros tres hijos: Deborah de 65 años, fruto de su relación con Ivy Bamford, su primera esposa, mientras que Tamara de 35 años y Petra de 31 años nacieron de su matrimonio con la modelo Slavica Radic.

Bernie y Fabiana se conocieron en 2009, para luego casarse en 2012 en un ceremonia que costó 23 millones de libras.

Ecclestone, que en la actualidad es abuelo de 5 nietos, aseguró que pese a estar cerca de cumplir los 90 años, aún piensa que le gustaría tener más hijos:

"Ahora tengo más tiempo libre y espero poder pasarlo con mi hijo a medida que crezca. No sé si nos detendremos aquí. Quizás debería tener un hermanito o hermanita", comentó el nacido en Reino Unido.

Bernie Ecclestone, que hace poco generó polémica debido a su reprochables dichos racistas, se mostró contento de vivir la paternidad ahora que no está a cargo de ser la cabeza de la Fórmula 1:

"Estoy realmente feliz. Cuando tuve a las chicas (Deborah, Tamara y Petra) obviamente era mucho más joven. Pero también estaba más preocupado por dirigir un negocio que correr detrás de ellas", reveló.

Ecclestone nació el 28 de octubre de 1930, y tras una notable carrera como alto ejecutivo del gran circo, hoy su valor neto asciende a los 2.5 billones de libras.