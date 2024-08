Una de las grandes polémicas de los Juegos Olímpicos 2024 de París corrió por parte de la boxeadora de Argelia, Imane Khelif, quien ganó su primer combate luego que la italiana Angela Carini abandonara a los 46 segundos.

El punto de conflicto es que su rival acusó fuertes e inusuales golpes de la argelina, la misma que fue descalificada de los campeonatos del mundo de 2023 tras fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada.

Por ello, su presencia en los Juegos Olímpicos de París ha sido cuestionada, en una postal que dejó a la boxeadora europea llorando de rodillas en el cuadrilátero, tras anunciar su retiro de la pelea.

¿Quién es Imane Khelif?

Khelif es una boxeadora de 25 años y que forjó su carrera en los mundiales de 2018 y 2019 de la categoría, representando a Argelia.

Destaca su medalla de plata en los campeonatos del mundo de 2022 de la Asociación Internacional de Boxeo, mismo organismo que la descalificó de los campeonatos del año pasado previo a su combate por el oro. Esto, debido a presentar altos niveles de testosterona y no pasar las pruebas de género.

Las participantes tras la polémica pelea. Foto: Imago.

“Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock”, dice la pugilista, quien se identifica como intersexual.

¿Qué dijo el Comité Olímpico tras la polémica?

Mark Adams, portavoz del COI, tomó la palabra y señaló que “debe quedar esto absolutamente claro para todos, no es una cuestión transgénero. Sé que lo saben, pero creo que ha habido algunos reportes erróneos sobre esto. Y creo que es muy, muy importante decir que esto no es una cuestión transgénero”.

46 segundos duró la pelea. Foto: Imago.

Por su parte, la italiana Carini, su rival, explicó que “sentí un fuerte dolor en la nariz y con la madurez de un boxeador, dije ‘basta’, porque no quería, no quería, no podía terminar el combate”.

“Si un atleta es así, y en ese sentido no está no bien ni mal, y no me corresponde a mí decidirlo”, cerró.