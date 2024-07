Ya es el colmo. El polémico juego entre Argentina y Marruecos, que abrió los fuegos de los Juegos Olímpicos de París 2024, generó reacciones enardecidas al otro lado de la Cordillera, donde están dispuestos, incluso, a hacerse más odiados en el mundo.

Luego del correctísimo uso del VAR para anular la anotación de Cristián Medina, luego de 15 minutos de tiempo adicional, en la Albiceleste alzaron la voz exigiendo “justicia”, lo que generó la queja formal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) hacia la FIFA.

Pero no se van a quedar allí. De acuerdo a lo que informa TyC Sports, en el escrito que realizó el organismo que presidente Claudio Chiqui Tapia se recalca que “el partido no debió haberse reanudado y, por ende, el gol no podía ser anulado“.

En esa línea, agregan que Argentina pidió formalmente que les den los puntos del juego ante Marruecos. “Si bien es una solicitud que pocas veces llega a buen puerto y esta no sería una excepción, la FIFA tendrá que evaluarla“, indica la publicación.

¿Por qué Argentina pide los puntos en París 2024?

Más allá de los incidentes que sufrieron futbolistas y la delegación, a manos de hinchas marroquíes, el reclamo trasandino tiene como base uno de los episodios más bochornosos en la historia del fútbol sudamericano, que ocurrió en la Copa Libertadores 2015.

El 14 de mayo, para el encuentro entre Boca Juniors y River Plate, en La Bombonera, los futbolistas millonarios sufrieron el ataque, por parte de hinchas xeneizes, con “gas pimienta”, lo que provocó la suspensión del encuentro, y la Conmebol le dio el triunfo a la Banda Sangre, que finalmente fue campeón.

¿Cuándo vuelven a jugar los trasandinos?

Por la segunda fecha del Grupo B del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina está obligada a sumar el triunfo frente a Irak, en duelo a disputarse este sábado 27 de julio, desde las nueve de la mañana (de Chile) en Lyon.

