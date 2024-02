Gustavo Quinteros no lo está pasando nada de bien en su aventura con Vélez Sarsfield. El ex técnico todavía no sabe de triunfos en el campeonato argentino y este fin de semana se comió una goleada de aquellas.

En su visita a River Plate, el Fortín cayó por 5 a 0 y desató toda una crisis interna en el equipo del DT. Esto debido a sus incendiarias declaraciones tras el encuentro, la que le han generado una ola de críticas.

Sin piedad alguna, Gustavo Quinteros repasó a parte del plantel de Vélez Sarsfield y su actitud no gustó para nada. Un histórico del fútbol argentino le pegó de vuelta al estratega, encarándolo por hacer cuestionamientos públicos a sus jugadores.

Le caen con todo a Gustavo Quinteros por sus dichos contra el plantel de Vélez

Gustavo Quinteros le pegó al plantel de Vélez Sarsfield por la actitud que tuvieron ante River Plate. El técnico dijo sentir vergüenza y acusó que “es un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho animícamente”.

Carlos Aimar, ex jugador de Rosario Central y San Lorenzo y técnico con pasos por España, le respondió de vuelta con todo. En ESPN, Cai arremetió contra el DT por sus dichos contra los jugadores.

“Si quieres decir lo que quieras, hazlo en el vestuario y no para que escuche todo el mundo. Te hace quedar como el culo con todos. Que lo diga en el vestuario, con la puerta cerrada”, lanzó furioso. “Estuvo horrible”, añadió.

Carlos Aimar no se quedó ahí y enfatizó que Gustavo Quinteros no tenía por qué criticar a los jugadores en conferencia de prensa. “¿Por qué no se lo dices en el vestuario a cada uno? ¿Qué ganas con decírselo a la gente? Dilo en el vestuario, no afuera”.

Finalmente remarcó que el DT estuvo mal en hacer públicos sus descargos. “¿Cuándo y dónde? Tienes que saber decirlo en el grupo dentro, si aquí tuviéramos un lio y salen a decir que somos un desastre… ¡Es lo mismo!”, sentenció.

Gustavo Quinteros no logra levantar el rumbo de Vélez Sarsfield y comienza a perder el crédito. Ahora quedará esperar para ver si la dirigencia lo respalda o le quita el piso de inmediato, mientras las críticas no paran desde los hinchas y la prensa.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros al mando de Vélez Sarsfield?

Gustavo Quinteros ha dirigido un total de tres partidos oficiales desde su arribo a Vélez Sarsfield. En ellos acumula un empate y dos derrotas, con un gol a favor y siete en contra.

¿Cuándo juega Vélez Sarsfield?

Vélez Sarsfield buscará levantarse de la goleada sufrida ante River Plate en su próximo desafío. Este viernes 9 de febrero desde las 21:15 horas el equipo de Gustavo Quinteros choca con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

