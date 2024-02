Gustavo Quinteros se come una manita ante el River de Paulo Díaz: “Es un resultado que da vergüenza”

No lo pasa bien Gustavo Quinteros en Vélez Sarsfield. El ex entrenador de Colo Colo está teniendo un inicio de proceso bastante duro al otro lado de la cordillera, cayendo ahora por un rotundo 5-0 en su visita a River Plate por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2024.

El Fortín fue vapuleado ante uno de los mejores equipos del fútbol trasandino, quedando como absoluto colista del Grupo A del torneo con un punto en tres partidos jugados.

Los goles en el Monumental de Núñez fueron gracias a un doblete de Facundo Colidio (6’ y 45’) y un triplete de Miguel Borja (20’, 31’ y 55’). Por su parte el chileno Paulo Díaz jugó hasta los 57’, siendo reemplazado por Ramiro Funes Mori.

Tras esta dura derrota Quinteros tuvo que enfrentar a los medios en conferencia de prensa, donde declaró que “es un resultado que me da vergüenza, como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación en el primer tiempo de tanta fragilidad en la marca, de dejar tan libres a los rivales en el área”.

“Hay mucho trabajo para hacer, debemos cambiar la actitud. Es un plantel o un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente, le cuesta revertir situaciones adversas. Es un tema que hay que trabajar, lo anímico”, agregó el DT.

En ese sentido, el ex Colo Colo fue claro al decir que “no hicimos lo que entrenamos. No estuvimos concentrados. Tres goles los regalamos nosotros en la pelota parada. Cada uno tiene su marca, cabecearon solos. El esquema no tuvo nada que ver, fue un tema de fragilidad defensiva”.

“Hay que seguir trabajando, tenemos que incorporar jugadores. Se fueron dos delanteros y no los reemplazamos. La dirigencia está trabajando en incorporar un delantero y un marcador central”, concluyó el santafesino.

¿Cuándo vuelve a jugar el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros?

Vélez saldrá a la cancha para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de La Plata este viernes 9 de febrero (21:15 horas) en el Estadio José Amalfitani. La victoria de hace necesaria para Quinteros y compañía, ya que en tres fecha del torneo todavía no suman de a tres.

¿Cuál es el próximo partido de River Plate?

Por su parte River verá primero acción por la Copa Argentina ante Excursionistas este miércoles 7 de febrero (21:45) en el Estadio Brigadier López. En lo que respecta a la Copa de la Liga, el Millonario enfrentará a Deportivo Riestra este domingo 11 (17:00) en el Estadio Guillermo Laza.

