Udinese no sabe de días de calma y al menos así lo indican desde Italia. El elenco de Alexis Sánchez y Damián Pizarro sumó un nuevo triunfo ante Lecce, y ya son cuatro los partidos en los que no sabe de derrotas.

El elenco de los chilenos ahora es décimo con 36 unidades y quedó solo a uno de la Roma. Además sacó seis puntos de distancia al Genoa que está un puesto más abajo. Por lo que empieza a dar el corte en la tabla y así alejarse definitivamente del descenso.

ver también El nuevo guiño del Udinese con Alexis Sánchez desata ola de comentarios

Sin embargo, la historia de visitante no estuvo ajena a polémicas. Esto por el penal que finalmente Lorenzo Lucca concretó. Es que el delantero de 24 no era el indicado para patear desde los 12 pasos. Pero contra todo pronóstico se adueño del balón y no escuchó las peticiones de Thauvin (el designado para los penales) ni a Alexis Sánchez.

El chileno que fue titular nuevamente, intentó controlar la situación pero el ariete no pescó y como en el barrio se adueñó de la pelota. Finalmente pudo marcar en el 32’ pero nade del equipo fue a celebrar con él. Para peor, Kosta Runjaic tres minutos más tarde decidió sacarlo pese a ser el goleador de la jornada.

La polémica postal del Udinese

Tras el pitazo final, se pensó que la polémica quedaba en cancha. Pero una curiosa postal del Udinese volvió a revivir el conflicto. En el registro se ve a todo el plantel “celebrando” los tres puntos. Incluso Alexis Sánchez asoma como uno de los más felices con el triunfo de visitante.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, al costado se asoma Thauvin conversando con el DT en un tono no muy amigable. Además asoma Lucca con una cara digna para trancar la puerta. Lo que desató una ola de comentarios entre los hinchas del Udine.

“Un grupo de payasos”, “No les da vergüenza”, “Hicieron el ridículo” y “Lucca no está muy feliz…”, fueron parte de los comentarios de los fanáticos divididos por lo ocurrido.

Publicidad