Udinese se mantiene en racha en la Serie A. El elenco de Alexis Sánchez y Damián Pizarro sumó un nuevo triunfo de visitante ante el Lecce y comienza a alejarse de forma definitiva de la parte baja.

En esta ocasión, solo el niño maravilla fue titular y protagonizó la jugada más polémica que se ha vivido en la liga italiana en los últimos años. Esto debido al penal que tuvo a su favor el elenco de Friuli.

Es que todo indicaba que el francés Thauvin debía patear desde los doce pasos. Sin embargo, Lorenzo Lucca tomó el balón y como en el barrió no la soltó más. A tal punto que hasta Sánchez trató de intervenir para evitar la discusión de sus compañeros.

Lo peor de todo es que Lucca en el minuto 32 finalmente logró ejecutar desde los doce pasos y marcó el único tanto del encuentro. Anotación en la que nadie de su equipo lo acompañó, en una muestra del descontento por su actuar.

Alexis trató de calmar los ánimos pero Lucca no soltó la pelota

Critican a compañero de Alexis Sánchez

La guinda de la torta vino cuatro minutos más tarde ya que el DT Kosta Runjaic decidió sacarlo por Iker Bravo. En una muestra de que el equipo siempre estará por sobre las individualidades.

Pero si quedaban dudas, el estratega del Udinese decidió apagar con bencina la polémica tras el pitazo final. “Tenemos un lanzador claro de penaltis que es Thauvin, tuvieron una discusión y Lucca decidió pensando sólo en él mismo, yo tomé mi decisión. El episodio duró más de lo debido”, lamentó a la cadena DAZN.

“Nos alegramos por la victoria, pero fue un acto que debía ser castigado. No es la primera vez que pasa. Hay reglas que respetar, no me gustó el comportamiento de Lucca”, sentenció Runjaic.

Desde Italia no descarta que el delantero sea sancionado de forma interna con al menos con una fecha. Lo que podría ser una nueva oportunidad para Damián Pizarro que no fue citado tras su llegada del Sudamericano.

