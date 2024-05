Aunque todavía no lo confirma, todos los caminos guían a Kylian Mbappé al Real Madrid en el próximo mercado de pases. El contrato ya está firmado. Pero mientras el fichaje más esperado del mundo ocurre, la estrella francesa aprovecha la posibilidad de hacerle guiños a otros clubes.

Es por eso que Kiki tomó ventaja de una visita a Italia y tuvo un intenso coqueteo con uno de sus grandes equipos. “Si algún día juego en Italia, sería en el Milan. Cuando era niño, era hincha del AC Milan y siempre veía la Serie A y todos los partidos del Milan. Toda mi familia es hincha”, contó el delantero.

Su madre había confesado lo mismo durante el 2023, cuando el PSG tuvo que enfrentar al Milan en la fase de grupos de la Champions League. Ahí, reveló que la cercanía de Mbappé con los Rossoneri nació por la amistad que tuvo en su infancia con un italiano.

Mbappé confesó su amor por el AC Milan | Getty Images

Pese a todo, el próximo destino es el Real Madrid. Hace unos días, y después de jugar su último partido con el PSG, fue la primera vez que el delantero no se escondió de su destino. “¿Por qué no dices ya que has firmado por el Real?”, le preguntaron en Francia.

De forma inédita, no evadió la pregunta. “Porque creo que, antes de nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien. Hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Será dentro de pocos días”, confirmó.

