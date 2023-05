La Copa de Brasil tendrá un muy atractivo duelo en la ronda de octavos de final. Por el partido de vuelta, Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz se enfrenta a América MG con la obligación de remontar la serie.

¿Cuándo juega Inter de Porto Alegre vs América MG?

El duelo se disputará el miércoles 31 de mayo a las 20:30 horas, en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, Brasil.

¿Dónde ver por TV o streaming la Copa de Brasil?

Este partido de Inter de Porto Alegre no tendrá transmisión para Chile por TV o streaming, pero podrás seguir todos los detalles del encuentro a través de RedGol.cl

Caída en la ida

Inter de Porto Alegre todavía no termina de encontrar su mejor rendimiento en esta temporada 2023. En el Brasileirao se encuentra en el 13° lugar con 10 puntos, a 11 unidades del líder Botafogo. Venían de cuatro derrotas consecutivas, pero en la última jornada rescataron un muy valioso triunfo ante Bahía por 2-0. En este encuentro, Charles Aránguiz nuevamente no fue convocado.

El Príncipe ha pasado por un muy largo proceso para regresar a las cancha. El chileno no disputa un partido oficial desde octubre del 2022, cuando todavía defendía la camiseta de Bayer Leverkusen. Desde que llegó a Brasil, aún no ha podido ser parte de una convocatoria. Ante Bahía pudo ser citado según reveló AS, pero finalmente el cuerpo técnico decidió no apurar su puesta a punto.

Ante América MG es un duelo clave. En la ida cayeron por 2-0, por lo que tienen la presión de intentar dar vuelta la llave en condición de local. La Copa de Brasil es una de las competiciones más importantes en el país de la samba, sobre todo considerando los millonarios premios que entrega. Lo más probable es que Aránguiz no pueda estar presente.