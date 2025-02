Igor Lichnovsky no pasa por su mejor momento en América debido a una larga lesión. Sin embargo, en las últimas horas surgió un club interesado en el defensor chileno.

El central formado en Universidad de Chile no fue inscrito en la Liga MX por las Águilas, debido a que todavía no está recuperado y que el equipo ya no contaba con cupos de extranjero. Por esta razón, el futbolista estaría pensando en cambiar de aires.

El verdugo de Colo Colo que quiere a Lichnovsky

Antes de sufrir la rotura de ligamentos, Lichnovsky pasaba por el mejor momento de su carrera. Era titular en América y en Chile, siendo muy bien considerado por Ricardo Gareca, pero la lesión cambió todo su panorama futbolístico y ahora podría salir de su club.

Al no estar inscrito en las Águilas, aunque se recupere Lichnovsky no tendrá la oportunidad de jugar. Por esta razón, tanto el jugador como el equipo no ven con malos ojos que salga a préstamo a un lugar donde pueda sumar minutos cuando regrese de su lesión.

Lichnovsky sigue en recuperación. Imagen: Getty

En este contexto, surgió Pachuca como interesado en el defensa de 30 años. De acuerdo al sitio Nación Fútbol, los Tuzos quieren un reemplazo para el ecuatoriano Andrés Micolta, que sufrió una lesión de gravedad que lo mantendrá largo tiempo fuera de las canchas.

Pachuca es un club muy recordado en Chile, ya que derrotó a Colo Colo en la final de la Copa Sudamericana del año 2006, siendo el único club de la Concacaf que ha ganado un título de la Conmebol.

Lichnovsky a los 30 años vive un momento clave, donde necesita volver a las canchas y tener minutos para retomar el nivel que traía antes de la lesión. El central formado en la U podría cambiar de club nuevamente en México, donde ya jugó en Necaxa, Cruz Azul y Tigres de Monterrey.