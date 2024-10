El último partido de Vélez Sarsfield, que terminó en empate con River Plate, tuvo un fuerte cruce entre Gustavo Quinteros y uno de sus dirigidos. El DT decidió sacar a Elías Gómez cuando corrían los 55′ y la respuesta del defensor fue inesperada: frente a todos, lo trató de “cagón“.

La situación generó tremendo revuelo en el fútbol argentino. Quinteros prometió severas consecuencias para el futbolista. “No lo escuché, pero si hay alguna falta de respeto habrá un castigo deportivo. Eso ténganlo por seguro. El respeto es la base en la convivencia de un equipo de fútbol y la vida”, disparó.

Bueno. Ahora se ven las consecuencias. El defensor quedó fuera del partido de Vélez contra Belgrano, a disputarse este sábado a las 22:00 horas en la fecha 19 de la Liga Profesional de Argentina. Será el primer partido que se pierda en el torneo, donde siempre ha sido titular.

Gómez venía siendo clave en la campaña de Vélez, líder del fútbol argentino, pero el castigo lo sacará en un partido clave para mantener la punta. En su lugar entrará Aaron Quirós, por lo menos por este partido. Se desconoce cuántas fechas de sanción cumplirá el defensor.

Las disculpas de Elías Gómez a Gustavo Quinteros

Luego del incidente con Gustavo Quinteros y cuando habían pasado varios minutos del empate contra River, Elías Gómez pidió disculpas en Vélez. “Ya lo hablé con él, es un momento de calentura, nadie quiere salir de un partido tan importante”, dijo en modo de defensa.

“Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada del empate viene por mi lado, justo donde entró Solari. Me sentí muy responsable por eso, y no poder revertir esa situación porque salgo me agarró en caliente. Lo hablé con él, con los chicos, pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca”, añadió.