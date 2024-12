El ex central de la Juventus reabrió el debate y tuvo que decidir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Giorgio Chiellini reabrió el debate sobre cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos. La respuesta del ex seleccionado de Italia dejó la grande y sorprendió por su sincera elección. Lo que tuvo como protagonistas a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Es que quien fuese jugador de la Juventus, y compañero de Arturo Vidal y Mauricio Isla, fiel a su estilo no se guardó nada y tal como lo hacía en la cancha fue fuerte y claro.

En conversación con The Overlap on Tour, abordó primero las veces que tuvo que jugar contra Cristiano. Al portugués lo enfrentó seis veces y en todas recibió goles del delantero. Por suerte, en 2018 se transformó en su compañero en la Juventus y pudo conocer de cerca a CR7.

“Cuando estaba perdiendo, tenía el coraje, sin importar lo que pasara, de intentar ganar. Disparar desde todos los lados para llevar al equipo a la victoria. Y eso no es fácil para muchos jugadores. Obviamente no estábamos en nuestro mejor momento. Pero fue muy divertido jugar con él”, confesó el italiano.

El mejor jugador del mundo para Giorgio Chiellini

Pero tras ello, fue el turno de responder: ¿Quién es el mejor jugador de la historia del fútbol? Ante esto, Giorgio Chiellini salió jugando de forma magistral. “Por mí no podemos decir quién es mejor, Messi o Cristiano”, expresó mandándola al córner y alejando el peligro como lo hizo en sus mejores tiempos.

Para Chiellini el mejor de todos es Cristiano Ronaldo (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Pero el italiano no se quedó ahí y luego abordó la pregunta. “Pero si tengo que elegir uno, para una final, Cristiano (…) Me encantó jugar con Cristiano. Y he visto que cuando el partido es más difícil, él aumenta su nivel de rendimiento”, sentenció.