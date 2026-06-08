La selección francesa llega al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas al título.

Francia disputará su último amistoso a solo días antes del arranque del Mundial 2026, con la misión de dejar atrás la sorpresiva caída sufrida ante Costa de Marfil y llegar con mejores sensaciones a la cita planetaria.

Mientras que Irlanda del Norte, no logró clasificar al torneo, pero que intentará cerrar su participación en esta fecha FIFA dando la sorpresa. El encuentro se jugará en Lille, donde los galos tendrán su despedida ante el público local antes de viajar a Norteamérica.

Francia es una de las grandes candidatas del Mundial 2026 – Getty

Francia vs. Irlanda del Norte: Horario y dónde ver

Francia vs. Irlanda del Norte juegan este lunes 8 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Francia.

El partido amistoso tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, completamente en vivo por la señal de ESPN . También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.

En resumen…