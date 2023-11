Víctor Vucetich fue el DT que más dirigió en Monterrey al Chupete Suazo, quien llegó a ser el goleador histórico del club. Aunque ese registro cae ahora para el argentino-mexicano Rogelio Funes Mori, el goleador sanantonino dejó un gran rendimiento con aquel entrenador.

Según los datos que proporciona Transfermarkt, Suazo anotó 84 goles y regaló 64 asistencias en los 170 cotejos que disputó para los Rayados con Vucetich en el banco. Un rendimiento estelar del hombre venido del Planeta Gol, quien tuvo siete entrenadores en aquel club.

A pesar del gran rendimiento, el entrenador fue protagonista de una decisión que en su momento no le gustó nada al delantero chileno. Corría diciembre de 2009, se jugaban las semifinales de la Liga MX. Tocaba el partido de vuelta ante el Toluca, que debía remontar el 2-0 de la ida.

Faltaban 20 minutos para el final cuando Víctor Vucetich determinó una modificación que exasperó a Chupete Suazo. Sacó al atacante nacido en San Antonio y mandó al campo de juego a Sergio Santana. En ese mismo instante, el pelado artillero que hoy milita en San Luis de Quillota desató toda su furia contra el director técnico.

Con el correr de los años, Vucetich reveló que el entredicho en la cancha no fue lo único. “Yo no podía hacer ningún show en la cancha. Después de ahí nos metimos (al camarín), pero ya había salido molesto con Chupete”, reconoció el estratego en una conversación con Aldo de Nigris para un podcast llamado Reunión Rayada.

Ex DT de Monterrey recuerda pelea con Chupete Suazo: “Le dije ‘es la última o te parto la madre”

En ese programa estuvo el DT de Monterrey que más gozó del talento de Chupete Suazo. Pero también pasó una gran rabia en aquella jornada. Y Aldo de Nigris buscó que rememorara el episodio con detalles. El compañero de ataque del sanantonino insistió.

“Y la de Toluca con el Chupete, que yo te lo estaba toreando… pero lo estaba cuidando a Chupete. Y el Chupete se puso bravo. Lo peor de todo es que cada cambio que hacía el profe salías enojado el que entraba metía el gol o el pase-gol. Salgo yo primero de cambio, faltaban 20 minutos. Íbamos 2-0 en el global, pos cambio. Entra Carreño. Sale Chupete encabronadísimo. Quería jugar. Y entra Santana”, describió De Nigris.

Y prosiguió con el recuerdo de su perspectiva del conflicto. “Entre que lo estoy defendiendo para que no se pelee con el profe, gol de Carreño, pase de Santana. Yo ya no estuve, me quedé festejando con la afición. Era farandulero, vendía un poquito de humo ahí. En el momento que llego había un desmadre separando todo. Obviamente me imaginé. ¿Cómo fue esa, profe? ¿Tiraste un jab o algo?”, consultó.

“Le dije que ‘es la última vez que haces esto o te parto la madre’. Chupete estaba sentado. Se levantó y pum, nos aventamos. Y de ahí intervino toda la gente. Protegieron a Chupete de que no lo golpeara, lo necesitábamos para la liguilla”, recordó Vucetich.

¿Cuántos títulos ganó Víctor Vucetich en el Monterrey?

Víctor Vucetich logró seis títulos con el Monterrey. Dos de Primera División, una Interliga y tres Ligas de Campeones de la CONCACAF.

¿Cuántos goles marcó Humberto Suazo en los Rayados?

Humberto Suazo anotó 121 goles en 255 partidos disputados en el Monterrey. También regaló 77 asistencias. Recibió 53 tarjetas amarillas y una roja. Fue el Mejor Futbolista de México en dos ocasiones (2009 y 2010), además del mejor jugador del Apertura 2010 y el mejor delantero de ese mismo certamen.

