Walter Ayoví fue un jugador de la selección de Ecuador que disputó el Mundial de Alemania 2006 y también fue compañero de Chupete Suazo en la Liga MX. Ambos coincidieron en el Monterrey, cuadro donde el delantero chileno llegó a ser el goleador histórico.

Al igual que hizo el DT que más gozó a Suazo en los Rayados, Víctor Vucetich, Ayoví rememoró un enfrentamiento con el atacante. “No fue pelea, no fue pelea”, recapituló el otrora centrocampista y lateral izquierdo en el programa Reunión Rayada que condujo Aldo de Nigris.

Pero el ex atacante del Monterrey no quiso dejar hasta ahí la historia. “Cuenten la anécdota de la pelea en el vestidor con Chupete Suazo. Cuando te agarraste a golpes con Chupete, que se enojó y te levantó la mano. Y Chupete no sabía ni pelear. Lo agarraste de pera al pelón”, apuntó De Nigris, siempre en tono de buena onda.

“Llegó un momento en que Humberto estaba molesto con todo el equipo. Pero más traía bronca con toda la directiva. Quería irse a Europa y a lo mejor no traia un entendimiento”, explicó Ayoví. Esas palabras motivaron las risas de los invitados: William Paredes, Severo Meza, Vucetich y Luis Miguel Salvador, quien fuera el presidente del club en aquella época. “No he terminado, por favor”, siguió la dinámica el oriundo de Esmeralda, quien disputó 121 partidos internacionales con La Tri.

Walter Ayoví recuerda amago de riña con Chupete Suazo: “Le empecé a reclamar porque me insultó”

Walter Ayoví siguió con el relato de este amago de pelea con Chupete Suazo tras un duelo del Monterrey. “Insultaba a todos los jugadores. Hubo un momento en que me insulta a mí. Yo le digo no me insultes porque vamos a tener a problemas. Háblame bien y nos vamos a entender”, recordó el ecuatoriano. Esa discusión se conserva nítida en su memoria.

“Aparte de eso yo decía ‘por el tipo corro porque me hacía ganar un chingo de premio”, agregó Ayoví. Una prueba de la gran trascendencia del sanantonino en los Rayados. “En un partido el profe me da descanso. Lo recuerdo bien. Estaba en la banca, jugábamos contra Jaguares de Chiapas. Perdíamos 1-0. Al final llegamos 1-1, Chupete se come un penal”, aseguró.

Y añadió que “hay una jugada en que agarro la pelota dentro del área. Él está allá y Santana acá. Hago como que le doy el pase a él y se lo doy a Santana. Hace como que quiere controlar y se le pasa. Y me empieza a insultar a mí. Hey, negro, tal y cual. Para qué entras… Me regreso siete metros de donde estaba parado y le digo ‘ahorita que salgamos me vas a decir todo lo que me dijiste”, revivió.

Walter Ayoví desclasificó más detalles. “Voy pasando, estaba mi capitán, el cabezón Pérez. Me dice ‘nada le vas a hacer’. Haz de cuenta eso. Yo ya no podía jugar. Estábamos los dos. No peleamos, le empecé a reclamar que no había razón para que me insultara. Que sí, que no. Ahí quedó. No hubo combinaciones. Una que otra cosa nos dijimos y ahí no más”, sentenció el ecuatoriano.

¿Cuántos partidos juntos jugaron Ayoví y Humberto Suazo?

Walter Ayoví y Humberto Suazo coincidieron en cancha durante 154 partidos del Monterrey de México. Chupete es el sexto jugador que disputó más duelos junto al ecuatoriano, según datos provistos por Transfermarkt.

¿En qué otros clubes jugó Walter Ayoví?

Walter Ayoví se retiró en el Guayaquil City de Ecuador. También jugó en los Dorados de Sinaloa y el Pachuca de México; El Nacional, Rocafuerte FC y Barcelona, también del fútbol ecuatoriano; Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

