¿A qué hora juega Real Madrid vs Milan? Transmisión del amistoso de pretemporada

Poco a poco retorna la acción de los clubes de Europa. En un amistoso de preparación de primer nivel, el poderoso Real Madrid se medirá ante Milan. Este encuentro además podrá ser visto de forma gratuita en Chile, por lo que acá te contamos las opciones.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti son los actuales campeones de Europa, tras la conquista de la última UEFA Champions League. Claro que mantenerse en la cima es complejo y la renovación en el éxito es la misión que tiene el entrenador italiano. Para esto recibió el fichaje estrella de Kylian Mbappé. El Rossonero perdió el último título de la Serie A en manos de Inter de Milán, algo que no quieren repetir en esta nueva temporada.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Milan?

El duelo de los Merengues y Rossoneros será este miércoles 31 de julio a las 20:30 horas, en el Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

¿Dónde ver el amistoso internacional?

El partido de Real Madrid y Milan podrá ser visto en TV abierta en Canal 13, mientras de forma online estará disponible en Deportes 13 y la aplicación 13GO. Revisa las señales según cableoperador:

Canal 13 en cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Debuta Mbappé en Real Madrid?

El Milan dejó atrás el ciclo de Stefano Pioli y ahora será dirigido por Paulo Fonseca, técnico portugués de experiencia clubes como Porto, Shakhtar, Roma y Lille, entre otros. Firmó por tres años y tiene la misión de devolver al primer plano internacional al Rossonero.

En Real Madrid no hay mucho margen de error. Por mucho que hayan sido campeones de España y Europa, sus hinchas siempre esperan seguir con los triunfos y más con la llegada de Mbappé. El delantero fue presentado en los Merengues, pero no viajó a Estados Unidos por sus vacaciones y no estará contra el Milan.