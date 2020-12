Zlatan y su surrealista experiencia con el Covid: "Llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa"

Zlatan Ibrahimovic se tomó su contagio por Covid-19 con valentía y sarcasmo, fiel a su estilo de siempre, pero en las últimas horas el artillero del Milan se sinceró respecto de la dura experiencia que vivió debido al virus.

En diálogo con il Corriere della Sera, Ibra habló sin tapujos acerca del periodo de aislamiento que tuvo que vivir debido al virus respiratorio, reconociendo los síntomas que lo aquejaron durante el incómodo periodo con la enfermedad:

"Era algo que me intrigaba, porque golpeó a todo el mundo. Es una gran tragedia. Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto", relató Zlatan.

Además, el goleador de los rossoneri reveló la desesperación por no poder salir ni realizar prácticas físicas: "estuve todo el tiempo en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar"

El talentoso sueco de 39 años fue más allá y detalló las consecuencias que sintió en su cabeza y pensamientos debido al encierro por la cuarentena protocolar y obligatoria que debió guardar en su hogar.

"Llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa. Les puse nombres a las paredes y hablaba con ellas. Se convirtió en algo mental", comentó Ibrahimovic.

Zlatan sufrió alucinaciones debido al coronavirus.

Por último, Zlatan aprovechó el periodo de aislamiento para realizar una profunda reflexión acerca de su vida y su interior:

"Te miras a ti mismo e imaginas todos los males sobre ti, incluso los que no tienes. Un dolor por lo que sientes y por lo que crees que sientes", finalizó.