Aunque estamos acostumbrados a escucharlo decir que es un dios o que muchas veces se le compare con un robot, lo cierto es que el delantero sueco del AC Milán demostró que es un humano de carne y hueso. Zlatan no pudo evitar las lágrimas al dedicarle emotivas palabras a un amigo que pasa un complejo momento de salud.

Zlatan Ibrahimovic nos tiene acostumbrados a su faceta de chico duro. Muchas veces él mismo se ha puesto a la altura de un dios o también ha sido comparado con robots, pero lo cierto es que su última aparición en público deja más que claro que es un humano de carne y hueso.

De seguro muy pocos, por no decir nadie, se imaginaban poder ver alguna vez al gigantesco delantero sueco del AC Milan llorar en televisión, algo que ha pasado una mínima cantidad de veces. Además de aquel 21 de marzo de 2021 en el que no pudo contener las lágrimas tras volver a la selección de Suecia, ahora lo hizo nuevamente pero por un amigo con leucemia.

"Él siempre estará en mi corazón, te amo amigo mío"

El atacante de 41 años y 1,95 metros de estatura tuvo una sorpresiva aparición en una entrevista que dio en televisión para la cadena ESPN, donde se emocionó hasta las lágrimas cuando le tocó dedicarle palabras al periodista Thijs Slegers, con quien tiene una hermosa amistad hace años.

Y es que el exariete de equipazos como Juventus, Barcelona, Inter, PSG, Manchester United y Los Angeles Galaxy junto al comunicador neerlandes son amigos hace ya un largo tiempo. Por eso, Zlatan se sacó el traje de duro y se puso el emotivo para apoyar a Sleger, que sufre con la leucemia y acaba de lanzar una campaña para concientizar al respecto.

"Cuando era joven y estaba perdido, no conocía a nadie en Países Bajos, un periodista me contactó y fuimos a cenar, desde ese momento nos hicimos amigos", comenzó relatando un visiblemente afectado Ibrahimovic, quien estaba al borde del llanto. Y tras eso no pudo contenerse más.

"Siempre estuvimos en contacto y él siempre estará en mi corazón", comentó Ibra mientras se limpiaba la cara porque un buen par de lágrimas se desprendieron de sus ojos. "Solo quiero decirte que te amo, amigo mío", concluyó mientras Thijs rompió en llanto.

El emotivo momento de Zlatan Ibrahimovic: