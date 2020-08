Xavi defiende a Pep Guardiola y le pide a los dirigentes del City invertir más dinero

Pocos creían que el Olympique de Lyon superara al Manchester City en cuartos de final de la Champions, sin embargo, así fue y el equipo dirigido por Josep Guardiola decepcionó y no pudo avanzar a semifinales, algo que sólo pudo lograr Manuel Pellegrini.

Uno que salió a defender al entrenador español, fue Xavi, ex dirigido por Pep en el Barcelona y hoy director técnico del Al-Sadd de Catar.

"No ganar la Champions y la Premier será, sin duda, una gran decepción para Pep, pues era loa títulos que más deseaba, además que el club nunca la ha ganado", aseguró.

El volante campeón del mundo con la selección española en 2010, asegura que el City necesita reforzarse y para eso hay que tener dinero.

"Ya hay muy buenos futbolistas, pero Pep necesita acudir al mercado de fichajes en verano para seguir reconstruyendo al equipo. No es que necesite mucho, bastan tres. Tres, pero excepcionales. Y eso sabemos todos no es barato, por eso me gustaría que tuviese el dinero para realizar esas incorporaciones", puntualizó.

Por ejemplo asegura que no Guardiola nunca pudo cubrir la salida de Kompany, y algo parecido le puede pasar con Silva, De Bruyne o Agüero.