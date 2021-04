¡Tremendo! Marcelo Bielsa queda con los lentes torcidos tras sendo pelotazo de Bamford en plena cara

A Marcelo Bielsa no lo apodaron 'loco' porque sí. Las peculiaridades del estratega del Leeds United suelen dar la vuelta al mundo, como los anteojos torcidos que ha utilizado en las últimas jornada de la Premier League, situación que tiene una dolorosa explicación: un pelotazo en medio de la cara.

El director técnico argentino llamó atención durante los duelos ante Sheffield, Manchester City, West Ham, Chelsea, Liverpool y Manchester United, luego de ser captado por las cámaras utilizando sus habituales lentes ópticos de forma totalmente desalineada.

Y aunque muchos creyeron que todo se trataba de una singularidad más de Bielsa, Patrick Bamford, figura del Leeds se encargó de confesar la verdad, echándose la culpa del estado de las gafas del DT:

“Hubo un momento en esta temporada en el que estábamos haciendo un ejercicio de cruce. (Bielsa) Siempre se coloca en un lugar incómodo", comenzó relatando el artillero.

“La pelota entró y conecté con ella tan dulcemente con mi pie izquierdo. (Bielsa) Estaba cerca de la esquina superior y está justo dentro de la portería. No lo he visto, así que simplemente le pegué a la pelota y... salió al ras del puente de su nariz", reveló.

“¡Todo lo que vi fueron sus gafas volar unos 10 metros!", confesó Bamford.

“Él se fue tapándose la nariz y yo digo 'Lo siento, lo siento', obviamente me siento jodido. Se ha ido un poco enojado, 'no es nada, no es nada, it's nothing", contó el jugador del Leeds.

Bamford agregó que Marcelo Bielsa "pasó junto a nosotros cinco minutos más tarde para ir a ver al fisioterapeuta y tenía un gran corte en la nariz".

Bielsa lleva al menos 6 jornadas de Premier dirigiendo con las gafas torcidas.

“Está usando los mismos anteojos ahora y no son rectos, están torcidos", agregó el talentoso jugador, que pese a sentirse culpable por lo sucedido, teme abordar al rosarino sacando el recuerdo a colación.

"Me siento mal. ¡Realmente debería conseguirle un par nuevo, pero tengo miedo de volver a mencionarlo!", contó entre risas.

Lo cierto es que aunque no se sabe con exactitud la fecha del doloroso incidente entre el DT y Patrick Bamford, Marcelo Bielsa no parece preocupado por conseguir nuevos y más alineados anteojos.