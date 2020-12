Tottenham vs Leeds United | Día, hora y canal para ver el encuentro entre Mourinho y Bielsa por la 17° fecha de la Premier League

Un partidazo con dos grandes técnicos se realizará este próximo sábado por la 17° fecha de la Premier League, los protagonistas del encuentro serán el Tottenham de Mourinho frente a frente con el Leeds United de Marcelo Bielsa en el Tottenham Hotspur Stadium.

Será un encuentro imperdible con dos estilos muy diferentes a la hora de mover las piezas dentro de la cancha, el partido sin duda promete buen fútbol y espectáculo en las bancas.

Los Spurs lo han estado pasando mal en las últimas jornadas, tras pelear palmo a palmo el 1° lugar con el Liverpool, el elenco de Mou quedó rezagado tras no poder ganar en las cuatro anteriores fechas del fútbol de Inglaterra, con dos empates y dos derrotas. El último partido del equipo de The Special One fue un empate 1-1 con el Wolverhampton.

El Leeds United por su parte, se ubica en la medianía de la tabla de posiciones, si bien, la temporada del Loco ha sido solo reconocimientos, en las últimas semanas ha sufrido con las críticas del medio por la contundente derrota del equipo frente al Manchester United y el rendimiento en la temporada, sin embargo, en la fecha anterior de la Premier League el Leeds sacó lo mejor de su repertorio y venció por 5-0 al West Bromwich Albion.

Así al comienzo de la 17° jornada del fútbol inglés, el Tottenham se ubica en la 7° posición con 26 puntos, mientras que el Leeds de Bielsa ocupa la 11° ubicación con 23 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Leeds United por la 17° fecha de la Premier League?

Tottenham vs Leeds United juegan este sábado 2 de enero a las 09:30 hrs AM de Chile.

Leeds United aplastó por 5-0 al West Bromwich en la fecha 16 de la Premier League. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Tottenham vs Leeds United?



El partido será transmitido por ESPN en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Tottenham vs Leeds United?

Para ver en vivo el encuentro entre Tottenham vs Leeds United podrás hacerlo en ESPN Play.