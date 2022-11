La cuarta jornada de partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 entregó nuevamente una jornada que tuvo de todo. Japón le remontó a Alemania y se llevó la victoria, España le propinó una goleada histórica de 7-0 a Costa Rica y Bélgica logró ganar con un ajustado 1-0 a Canadá con un nivel lejos del esperado. Así, justamente tras este partido es que Thibaut Courtois sacó la voz y le pidió a sus compañeros ponerle atención a los españoles para poder mejorar.

El espigado arquero de dos metros que la rompe en el Real Madrid no se quedó satisfecho por el rendimiento de sus compañeros, y en zona mixta post partido fue consultado por si pudo ver algún otro partido de la Copa del Mundo de la FIFA. Así, sorprendió apuntando que el equipo de Luis Enrique es el modelo a seguir para triunfar.

"España ha hecho la línea de lo que hay que seguir para llegar lejos en el Mundial"

"Inglaterra jugó un buen partido, Francia también. De España vi un poco en el bus y aquí en el camarín estaba la televisión puesta. Qué puedo decir, si ganas 7-0 sin encajar ningún tiro la verdad es porque han hecho un gran partido, yo creo que sobre todo en posesión y presión han hecho la línea de lo que hay que seguir para llegar lejos en el Mundial, nosotros tenemos que mejorar nuestro fútbol", lanzó.

Sobre si situación en particular, el guardamete confesó sentirse "muy contento porque salvé el penalti, creo que si no lo paraba se nos venía un partido muy difícil, y me siento bien, tuve molestias hasta hace un par de días y encontramos una manera de quitarlas y la verdad es que jugar sin dolor te alivia mucho para poder jugar tranquilamente".

Cuando le preguntaron sobre si esperaban o no que los canadienses se les fueran con todo encima, reconoció que "nos sorprendió un poco que ellos presionaban tanto, porque no lo esperábamos, pero claro, es el primer partido del Mundial y ellos iban a salir muy enchufados y además es un equipo con muchos jóvenes, se esperaba también. Creo que no fue nuestro mejor partido pero empezar ganando siempre es importante".

Finalmente, a Courtois le consultaron sobre si las sorpresivas victorias de Japón ante Alemania y de Arabia Saudita frente a Argentina dan como para postular que en el fútbol ya no se gana con la camiseta, y no duda. "No, ya no, yo creo que eso quedó atrás. En el fútbol hoy en día no hay partidos fáciles, puede haber alguno, pero en general ya no se gana fácil y el fútbol hoy en día es muy físico, muy intenso y eso queda demostrado hoy y en otros partidos", concluyó.