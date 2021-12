Este miércoles ha sido uno de los días más tristes en el mundo del fútbol luego que se confirmara el retiro de Sergio Agüero. En una conferencia de prensa especial hecha en el Barcelona, el Kun ratificó que colgará los botines luego de sus problemas de salud.

En el duelo ante el Alavés a comienzos de noviembre, el delantero argentino sufrió un problema cardiaco que lo obligó a abandonar la cancha. Desde entonces se sometió a una serie de exámenes, los que revelaron una arritmia que puso en jaque su carrera.

Una vez se conoció que Agüero estaba sufriendo problemas al corazón, de inmediato se le realizaron estudios para saber si podría volver a las canchas. Y si bien por ahora no hay nada de gravedad, lo cierto es que el artillero optó por el retiro para así trabajar más tranquilo en su recuperación.

Luego que se confirmara que el Kun colgaría los botines, de inmediato el mundo del fútbol se volcó a dejarle mensaje. Pero hubo uno que sacó aplausos de todos y que llegó desde el archirrival del Barcelona, su último equipo.

Courtois y su aplaudido gesto con Agüero

Sergio Agüero recibió el apoyo de todo el planeta fútbol una vez que confirmó su retiro de las canchas. Y uno de los que se sumó fue Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y quien sufriera el último gol que marcó en el profesionalismo.

El guardameta merengue en octubre pasado no pudo contener el remate del Kun y fue testigo privilegiado del que sería su adiós de las redes. Es por ello que este miércoles tras el anuncio, se volcó a su Twitter para dejarle un mensaje al artillero.

"Querido Sergio Agüero, ha sido un placer tenerte como rival. Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol", señaló el arquero.

Pero eso no sería lo único, ya que Courtois también prometió un reencuentro entre ambos, pero no en las canchas, sino que en un videojuego. "¡Un abrazo, amigo, nos vemos en el Among Us!", sentencióel guardameta, recordando sus locuras junto a Ibai Llanos tiempo atrás.

Sergio Agüero cuelga los botines en medio de los aplausos del mundo entero, que despide de esta manera a uno de los mejores delanteros que se haya visto en Sudamérica.