EN VIVO The Strongest vs River Plate - Minuto a minuto, resultado y dónde ver

La Copa Libertadores 2023 vive el inicio de la fase de grupos, donde uno de los candidatos al título, River Plate de Argentina, tendrá un complejo debut en la altura de La Paz para enfrentar a The Strongest de Bolivia.

Minuto a minuto The Strongest vs River Plate:

¿Cuándo juega The Strongest vs River Plate?

El partido será este martes 4 de abril a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Racha negativa en La Paz

La altura siempre es un tema complicado para los clubes argentinos. Los más de 3.600 metros sobre el nivel del mar son un factor en La Paz y para River Plate no es la excepción. Los Millonarios no pueden ganar desde 1970 en la capital de Bolivia y la última vez que jugaron ahí, fue en 2016 con el empate 1-1 ante el propio The Strongest.

Si bien el juego todavía no termina de convencer del todo, los dirigidos por Martín Demichelis han logrado sacar los resultados adelante. En la última fecha de la Liga Profesional de Argentina, derrotaron por 1-0 a Unión de Santa Fe, con lo cual se mantienen como líderes del torneo. Paulo Díaz fue titular mientras Pablo Solari se quedó en la banca.

River Plate y The Strongest integran el Grupo D, el cual completan Sporting Cristal y Fluminense, quienes se enfrentan en Lima el día miércoles.